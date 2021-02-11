Обрушившуюся крышу многоэтажки отремонтируют за счет бюджета Барнаула

Обрушившуюся часть кровли жилого дома на улице Тимуровской, 19, в Барнауле восстановят за счет городского бюджета. Как рассказали amic.ru в мэрии, на работы понадобится около 770 тысяч рублей. У управляющей компании, которая виновата в инциденте и должна устранять последствия за свой счет, таких денег нет. Позже мэрия взыщет всю сумму с УК через суд.

Как пишет "Банкфакс", причиной обрушения крыши послужила вовремя неочищенная от снега кровля. Сугробы должна была ликвидировать управляющая компания дома – ООО "УК "ЖЭУ-6 Октябрьского", однако она включилась в работу только после происшествия. Фирма почистила уцелевшую часть крыши и собрала обломки.

В четверг, 11 февраля, подрядная организация СК "Сибирь" приступила к демонтажу поврежденных конструкций кровли. Эти работы планируют закончить за три дня, после чего завезут материалы, и рабочие начнут восстанавливать кровлю.

Напомним, что 6 февраля в пятиэтажном здании обвалилась крыша. В результате происшествия прорвало трубу отопления, которая затопила горячей водой третий, четвертый и пятый этажи. Площадь повреждения составила порядка 144 квадратных метров.

На место незамедлительно выехали представители администрации Октябрьского района, комитета жилищно-коммунального хозяйства, ГО и ЧС, управляющей организации ООО "УК ЖЭУ-6 Октябрьского". Специалисты демонтировали участок обрушенной кровли и обеспечили доступ к месту восстановления отопительной системы. Тепло жильцам вернули через несколько часов.

Позднее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил комитету ЖКХ незамедлительно начать восстановление крыши.

Кроме того, мэр провел совещание с профильными комитетами по вопросу очистки крыш зданий ото льда и снега. Согласно информации городского управления по ГОЧС, из-за сходов снега в краевой столице повреждено 13 автомобилей и два газопровода.

Франк подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность горожан, и вопрос очистки крыш от снега должен находиться в приоритете у всех коммунальных служб. В помощь коммунальщикам также направили беспилотники МЧС, которые теперь осматривать крыши на предмет снежных завалов.