Алтайские депутаты третий раз сорвали выборы преемника Андрея Овсянникова

Депутаты райсовета Троицкого района провели третий тур голосования на пост главы района, но и на этот раз не смогли определить победителя. Об этом сообщает "Политсибру".

11 февраля половину голосов (9) набрала глава администрации Беловского сельсовета Наталья Пьянкова. Ее конкуренты довольствовались шестью (пенсионер МВД Вячеслав Мерц) и двумя (председатель районного комитета по соцполитике Александр Тупикин) голосами.

Для победы Пьянковой не хватило одного голоса. Возможно, того самого 18-го депутата, который покинул депутатский корпус и страну.

Новое голосование планируют провести 29 апреля. До того времени районом продолжит управлять исполняющий обязанности главы Виктор Журавлев.

Напомним, последним главой Троицкого района стал Андрей Овсянников. В октябре 2020 года он покинул пост, чтобы стать главой Октябрьского района Барнаула, а вскоре ушел с этой должности по собственному желанию и стал фигурантом уголовного дела.