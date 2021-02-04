Следователи рассказали, за что задержали экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова

Следственный комитет возбудил в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. По данным следователей, преступления произошли с июля 2017 года по март 2018 года.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с июля по декабрь 2017 года Овсянников, являясь главой Лебяжинской администрации Барнаула, вместе с подельником изготовили фиктивные договоры подряда с организациями на благоустройство и проведение культурно-массовых мероприятий, которые по факту не оказывались. В итоге ущерб бюджету превысил 157 тысяч рублей.
Позднее, с декабря 2017 года по март 2018 года, Овсянников вместе с сообщником изготовили фиктивные документы об обустройстве дамбы и расчистке водопропускных сооружений. Эти документы передали новому главе Лебяжьего. В результате мошеннических действий обвиняемые получили более 450 тысяч рублей.
По месту жительства экс-чиновника и его сообщника провели обыски, в ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Напомним, что в феврале 2016 года Андрея Овсянникова назначили главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года Овсянникова избрали главой Троицкого района Алтайского края.
После чиновник пришел на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трех месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января.
Комментарии
А теперь самый главный вопрос. Преступления произошли с июля 2017 года по март 2018 года, а вот задержали его почему-то только в феврале 2021. Почему?
Прральна, на диету его в СИЗО.
в лебяжке, да , озеро они чистили, воды перепил что ли
Тебя посадят, а ты не воруй
15:43
- гость -
а вот задержали его почему-то только в феврале 2021. Почему?
Материальчик собирали. Или тоже думаете подставили, как Новикова с пьяной ездой.
Коррупционная вертикаль власти это такой инструмент где воруют все. А когда возникает необходимость кого-то убрать, то вдруг выясняется, что он вор.
15:48
На том и держится вортикаль - на каждого вортикального есть компромат. Этот отделается условкой.
15:46, кто вам сказал, что Новикова подставили? Пол Новоалтайска его бухим видело съехавшим в яму.
ни кто его в Троицком районе его не избирал. за него проголосовали депуты районного совета от Единой России по настойчевой рекомендации краевой администрации, против воли жителей Троицкого района.
а вообще он тот ещё хам, и вел себя как будто взял Бога за яйца
вот она клановая передача должностей во всей красе
4.02.2021 15:51
- гость -
15:46, кто вам сказал, что Новикова подставили? Пол Новоалтайска его бухим видело съехавшим в яму.
то был сарказьм. конечно новикову через воронку силком влливали алкашку
4.02.2021 15:51
- гость -
ни кто его в Троицком районе его не избирал. за него проголосовали депуты районного совета от Единой России по настойчевой рекомендации краевой администрации, против воли жителей Троицкого района.
а вообще он тот ещё хам, и вел себя как будто взял Бога за яйца
это в очередной раз доказывает , что самый страшный грех это гордыня
4.02.2021 15:51
- гость -
"и вел себя как будто взял Бога за яйца", а Бог усмехнулся и взял его за коки!
Кто-то там про неудачный ракурс с предыдущего фото кукарекал. Нет, граждане, как видите он одутловат со всех ракурсов.
Да с какой стороны шар не фотографируй будет одно и то же.
4 года ждали.пока он внаглую
Типичный представитель современного Российского чиновничества, со студенческой скамьи в гос структурах, непомерная гордыня и наглость, хамское отношение к простым людям, и мелко уголовные наклонности.
А может одно кресло делили делили и не поделили?
Фризенская креатура?
красивый
У них (Силовиков) на каждого (чиновников) папочка есть)))
- А почему он пошел именно в тюрьму?
- Всех политиков сразу после выборов мы отправляем в тюрьму. А вы разве нет?
- Но зачем?
- Очень экономит время.
Терри Пратчетт, "Последний континент"
4.02.2021 16:34
- гость -
красивый
уйди пративный
Ну вот навальныши все еще недовольные???
Посмотрите какие задержания! масштабные чистки в рядах