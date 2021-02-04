Следователи рассказали, за что задержали экс-главу Октябрьского района Андрея Овсянникова

Следственный комитет возбудил в отношении экс-главы Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере. По данным следователей, преступления произошли с июля 2017 года по март 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, с июля по декабрь 2017 года Овсянников, являясь главой Лебяжинской администрации Барнаула, вместе с подельником изготовили фиктивные договоры подряда с организациями на благоустройство и проведение культурно-массовых мероприятий, которые по факту не оказывались. В итоге ущерб бюджету превысил 157 тысяч рублей.

Позднее, с декабря 2017 года по март 2018 года, Овсянников вместе с сообщником изготовили фиктивные документы об обустройстве дамбы и расчистке водопропускных сооружений. Эти документы передали новому главе Лебяжьего. В результате мошеннических действий обвиняемые получили более 450 тысяч рублей.

По месту жительства экс-чиновника и его сообщника провели обыски, в ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, что в феврале 2016 года Андрея Овсянникова назначили главой Лебяжинской сельской администрации Центрального района Барнаула. 13 декабря 2017 года Овсянникова избрали главой Троицкого района Алтайского края.

После чиновник пришел на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трех месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января.