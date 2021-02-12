Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре

На Кипре полицейские поймали сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева. Об этом сообщают местные СМИ.

Сатлаева поймали в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и спецотряды. Беглец прятался в пустом доме. Правоохранители уточнили, что на его поиски потребовалось три дня.

О побеге Сатлаева стало известно 10 февраля. СМИ Кипра сообщили о том, что Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре около 18:00. Здесь он отбывал срок за нападение на женщину, совершенное в 2019 году после того, как вышел из тюрьмы за серию изнасилований.

Напомним, в ночь на 4 августа 2019 года в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался экс-старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Салтаева судили за причастность к 11 изнасилованиям

В 2019 году он вышел на свободу, и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там: Сатлаев напал на женщину и начал ее душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро.