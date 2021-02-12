Сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-насильника поймали на Кипре

На Кипре полицейские поймали сбежавшего из тюрьмы алтайского следователя-маньяка Александра Сатлаева. Об этом сообщают местные СМИ.
Сатлаева поймали в ходе операции, которую проводили сотрудники полиции и спецотряды. Беглец прятался в пустом доме. Правоохранители уточнили, что на его поиски потребовалось три дня.
О побеге Сатлаева стало известно 10 февраля. СМИ Кипра сообщили о том, что Александр Сатлаев сбежал из центральной тюрьмы Никосии на Кипре около 18:00. Здесь он отбывал срок за нападение на женщину, совершенное в 2019 году после того, как вышел из тюрьмы за серию изнасилований.
Напомним, в ночь на 4 августа 2019 года в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку. Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался экс-старший следователь из Горно-Алтайска Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. "Расследованием" этих преступлений занимался он же. Салтаева судили за причастность к 11 изнасилованиям
В 2019 году он вышел на свободу, и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там: Сатлаев напал на женщину и начал ее душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро.
Комментарии
Давно бы расстреляли. Зачем он небо коптит?
Теперь мама не поможет. Там закон.
12.02.2021 10:45, сбежать из кипрской тюрьмы ему там тоже дали по закону?
Может хоть там его кастрируют..Где то же должны его наказать по справедливости.
Не получился маршбросок до Алтая по пересеченной местности.
Может он нарочно сбежал, чтобы срок продлить? Уж больно хороша на Кипке кича!
Это блин как так ... за 11 изнасилований отсидел 6 лет????
ППЦ.