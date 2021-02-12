Власти определили список общественных мест, которые благоустроят в Алтайском крае

В Алтайском крае определили перечень территорий, которые будут благоустраивать в 2021 году по нацпроекту "Жилье и городская среда". В него вошли 42 муниципальных образования, в которых обновят 120 дворов и 55 общественных пространств.

Как сообщает региональный Минстрой, на формирование комфортной городской среды направят 687,8 млн рублей, из которых 663,4 млн выделили из федерального бюджета.

Преображать будут 65 дворов из Барнаула, 20 из Бийска, 15 из Рубцовска, пять из Славгорода и по четыре из Алейска, Новоалтайска и Заринска. Также в список попали два объекта из Белокурихи и одна из Ярового. Участки отбирали исходя из необходимости ремонта, восстановления освещения, потребности в скамейках, урнах.

Наиболее трудоемкая работа предстоит в благоустройстве общественных пространств – парков, набережных, местах отдыха, спортплощадок и других. Часть муниципальных образований продолжат работу, начатую еще в прошлом году, а остальные начнут реализацию новых проектов.

Полный перечень объектов, на которых будут проводить благоустройство, можно увидеть по ссылке.