В Барнауле почтили память воинов-интернационалистов

В Барнауле состоялось возложение цветов к Вечному огню, зажженному в память о погибших воинах-интернационалистах.
В мероприятии, приуроченном к 32-й годовщине вывода войск из Афганистана, приняли участие воины-интернационалисты, члены их семей, а также родственники погибших в локальных военных конфликтах.
Также возлагают цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане, на Власихинском кладбище.
Ранее ветеранам отказали в проведении памятного шествия в Барнауле, посвященного памяти вывода советских войск из Афганистана. Барнаульские чиновники указали в качестве причины отсутствие согласования с Горзеленхозом, который с недавнего времени является правообладателем площади Ветеранов и Советов.
Напомним, что 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Война в данном государстве продолжалась 10 лет Ц с 1979-го.
Между тем с 2010 года в России эта дата (15 февраля) официально считается Днем памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Таким образом, вспоминают в этот день не только "афганцев", но тех, кто побывал в других зарубежных странах, отстаивая интересы нашего государства.
Комментарии
Горзелензох пусть занимается газонами и парками.
Никаких интересов государства там не было. Коммуняки просто потеряли почву под ногами от дармовых нефтяных денег полученных в 70-е годы. Вместо того, чтобы использовать их на модернизацию экономики, они вдруг решили поиграть в геополитику. В итоге надсадились так, что привели страну к полному краху. К сожалению никаких выводов из этого сделано не было и история опять пошла по кругу.
А люди как всегда, платят цену за ошибки властей.
Так это была не санкционированная акция? Сколько человек задержали? Сколько протоколов составили?
Стыдно за чиновников у которых вместо головы череп.