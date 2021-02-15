В Барнауле почтили память воинов-интернационалистов

В Барнауле состоялось возложение цветов к Вечному огню, зажженному в память о погибших воинах-интернационалистах.

В мероприятии, приуроченном к 32-й годовщине вывода войск из Афганистана, приняли участие воины-интернационалисты, члены их семей, а также родственники погибших в локальных военных конфликтах.

Также возлагают цветы на Мемориале Славы, на Аллее Героев и на Аллее воинов, погибших в Афганистане, на Власихинском кладбище.

Ранее ветеранам отказали в проведении памятного шествия в Барнауле, посвященного памяти вывода советских войск из Афганистана. Барнаульские чиновники указали в качестве причины отсутствие согласования с Горзеленхозом, который с недавнего времени является правообладателем площади Ветеранов и Советов.

Напомним, что 15 февраля 1989 года был завершен вывод ограниченного контингента советских войск с территории Афганистана. Война в данном государстве продолжалась 10 лет Ц с 1979-го.

Между тем с 2010 года в России эта дата (15 февраля) официально считается Днем памяти воинов-интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Таким образом, вспоминают в этот день не только "афганцев", но тех, кто побывал в других зарубежных странах, отстаивая интересы нашего государства.