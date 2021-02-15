Коллеги рассказали о состоянии главы алтайского Минкульта после ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова продолжает находиться на больничном после жесткого ДТП, но при этом "работает из дома", сообщили "ФедералПресс" в региональном Минкульте.

"Елена Евгеньевна пока еще на больничном после операции, – рассказали в министерстве. – В последний раз она была на открытии выставки. Тяжеловато, конечно, но она следит за новостями, работает из дома".

По словам пресс-секретаря ведомства Галины Замятиной, обязанности погибшей замминистра Галины Кубриной распределили между собой другие заместители, а остальные участники аварии постепенно приходят в себя.

Как уже сообщал amic.ru, 29 января на Чуйском тракте в районе села Троицкого грузовик не уступил дорогу иномарке, в которой находились чиновники краевого Минкульта. В результате ДТП министр культуры региона Елена Безрукова получила перелом руки. Ее заместителя Галину Кубрину госпитализировали, позже она скончалась в реанимации Троицкой ЦРБ.

Позднее Безрукова рассказала, что едва не проспала командировку в Бийск 29 января из-за "сошедшего с ума" будильника. Она с трудом сумела проснуться, а через несколько часов случилось ужасное ДТП. Теперь 29 января министр называет "вторым днем рождения".