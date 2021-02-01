Министр Безрукова рассказала о жизни после ДТП и почему не попала на похороны зама

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что едва не проспала командировку в Бийск 29 января из-за "сошедшего с ума" будильника. Она с трудом сумела проснуться, а через несколько часов случилось ужасное ДТП, в котором погибла заместитель министра Галина Кубрина. Теперь 29 января министр называет "вторым днем рождения", об этом чиновница написала на своей странице в социальных сетях.

По словам Безруковой, за эти два дня с момента аварии ей сложно прийти в себя. Женщине предстоит операция на правой руке, а также долгий курс реабилитации. Сейчас министр находится в больнице. Из-за этого она не смогла попасть на похороны своего заместителя Галины Кубриной, скончавшейся после автомобильной аварии.

"Столько всего пронеслось в голове за эти дни... Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда. Казалось, и будет всегда. Ну а теперь она понадобилась где-то в другом измерении – надежные люди везде нужны. Муж, старенькая мама, дочь с двумя внуками и огромное количество искренне любивших ее людей – не верят, как и я, и также будут приучаться жить без нее", – написала Елена Безрукова.

Чиновница также благодарит всех за слова поддержки, сочувствия и соболезнования. Сообщения в телефоне женщина теперь учится писать левой рукой.

Как ранее сообщал amic.ru, 29-го января автомобиль, в котором находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, столкнулся с грузовым автомобилем.

Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 11:25 на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.

Галина Кубрина, которая находилась в тяжелом состоянии, была доставлена в реанимационное отделение Троицкой ЦРБ, но вскоре скончалась в возрасте 55 лет. У нее остались муж, дочь с двумя внуками, мама.

Похороны Кубриной прошли 31 января.