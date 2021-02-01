Министр Безрукова рассказала о жизни после ДТП и почему не попала на похороны зама

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала, что едва не проспала командировку в Бийск 29 января из-за "сошедшего с ума" будильника. Она с трудом сумела проснуться, а через несколько часов случилось ужасное ДТП, в котором погибла заместитель министра Галина Кубрина. Теперь 29 января министр называет "вторым днем рождения", об этом чиновница написала на своей странице в социальных сетях.
По словам Безруковой, за эти два дня с момента аварии ей сложно прийти в себя. Женщине предстоит операция на правой руке, а также долгий курс реабилитации. Сейчас министр находится в больнице. Из-за этого она не смогла попасть на похороны своего заместителя Галины Кубриной, скончавшейся после автомобильной аварии.
"Столько всего пронеслось в голове за эти дни... Все как во сне. Реальность только то, что я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда. Казалось, и будет всегда. Ну а теперь она понадобилась где-то в другом измерении – надежные люди везде нужны. Муж, старенькая мама, дочь с двумя внуками и огромное количество искренне любивших ее людей – не верят, как и я, и также будут приучаться жить без нее", – написала Елена Безрукова.
Чиновница также благодарит всех за слова поддержки, сочувствия и соболезнования. Сообщения в телефоне женщина теперь учится писать левой рукой.
Как ранее сообщал amic.ru, 29-го января автомобиль, в котором находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков, столкнулся с грузовым автомобилем.
Согласно данным ГИБДД, авария произошла около 11:25 на автодороге "Чуйский тракт" в Троицком районе. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Hino Ranger при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу машине с сотрудниками министерства.
Галина Кубрина, которая находилась в тяжелом состоянии, была доставлена в реанимационное отделение Троицкой ЦРБ, но вскоре скончалась в возрасте 55 лет. У нее остались муж, дочь с двумя внуками, мама.
Похороны Кубриной прошли 31 января.
Комментарии
Кто это? Зачем это? Кому пришло в голову называть этих чиновников в нищем и малонаселенном месте министрами? Давайте уж фельдмаршалами и верховными правителями сразу.
" я не увижу больше человека, который с моего первого дня прихода в отрасль был всегда"
--------------------------------------------
Если Кубрина давно работала в "отрасли"(как называет культуру Безрукова), почему опытного работника и порядочного человека не назначили министром?Может, не случилась бы трагедия.
Чем руководствовались губернаторы, назначая Безрукову?
Вина водителя, который вез Безрукову ничуть не меньше вины водителя эвакуатора.
Это как надо было лететь, чтобы на бок положить ЭВАКУАТОР???
Не убедился в безопасности движения...погубил человека
Безрукова одноклассница Бессараова.
вы думаете на должность министра берут за заслуги?
перед Отечеством?
чем занимались эти две министерши? кто знает?
за каким предметом они поперлись зимой в метель в Бийск , типа осмотреть участок?
что за нелепые командировки?
Вот носятся все служебные водители надеясь на "блат" своего начальника - а потом тюрьма! Вы там в спец гаражах немного их в чувства приводите - столько нарушений ПДД !!!! У меня только на регистраторе сколько записей нарушений служебными машинами, и их агрессивными гонщиками ........
1.02.2021 14:09
гостьЯ
этот колхозан - водитель грузовика выезжая со вторстепенной сельской дороги на федеральную трассу не мог не знать, что по этой трассе машины идут с большой скоростью и что у них преимущество. так что это 100% его вина за смерть человека.
с таким же успехом он мог выехать и перед вашей и моей машиной.
Что мешало водителю служебной при подъезде к перекрестку немного снизить скорость и усилить внимание? Ну да, по правилам он прав! Но если у него нет совести, то он и не поймет, что от части, в смерти и травмах пассажиров есть и его вина!!! Он не просто робот за рулем, а человек который должен думать и уметь видеть ситуацию наперед!
Пассажиры тебе доверили свои жизни! Видишь перекресток, видишь, что приближается автомобиль по второстепенке.., ну сбавь скорость, обостри свое внимание...
Ну почему такая тупость и упертость за рулем - я прав и мне наплевать на все!!!
этот колхозан - водитель грузовика выезжая со вторстепенной сельской дороги на федеральную трассу не мог не знать
---
было же, что отказали тормоза у него?
ДТП произошло на встречке? тогда грузовик успел пересечь трассу, а водитель самолета должен был ехать без изменения направления движения и тормозить... тогда бы их траектории разошлись. в общем виноваты ОБА водителя. тут вопрос только в степени вины
в тот день дула позёмка и вся Бийская трасса была одним большим котком, и ползи ты хоть как черепаха в случае возникновения внезапного препятствия на пути было невозможно экстренно остановить машину.
грузовик и оказался этим внезапным препятствием на пути автомобиля с чиновника.
а если бы этот грузовик внезапно оказался не перед машиной чиновников, а вашей машиной в которой находились бы вся ваша семья.
водитель грузовика виноват однозначно и пусть отвечает за убийство по всей строгости закона, и что бы другие такие же водители грузовиков задумались. а то в грузовике сижу высоко и мне все равно ничего не будет, а они пусть дохнут под колесами моего грузовика.