Путин поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать и представить предложения по льготной ипотеке. Крайний срок исполнения – 31 марта 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Российский лидер подчеркнул, что особое внимание следует уделить возможности снижения процентной ставки для семей с детьми.
Ранее руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова выразила мнение, что пора сворачивать программу льготной ипотеки.
По ее словам, чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен. В результате не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения.
Комментарии
Дедушка опять сказки сочиняет. Когда уже он поручит восстановить производства, чтобы появились достойно оплачиваемые рабочие места?
Из обращения Путина я понял, что в России сейчас три проблемы. Пандемия, девяностые и фигурант.
Когда уже он поручит восстановить производства, чтобы появились достойно оплачиваемые рабочие места?
что за юношеский максимализм? кто тебе будет много денег платить? дяденька капиталист? а ты ему, что за это?
хотели в капитализьм, кушайте полной ложкой. не обляпайтесь.
Человек в погонах (без обид) не способен производить, максимум- отнимать и делить, чем он и занимается последние 20 лет.
Главное попасть во второй список - которым дают, а не у которых отнимают!!!
Значит цены на жилье подскочат!
"Владимир Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти"...
Он уже двадцать лет президентом, а что можно ожидать от президента, который более семи лет президент...
16.02.2021 08:30
Медведь-шатун
...чем он и занимается последние 20 лет.
а при собчаке он занимался чем-то иным что-ли...
Послушаешь нашего президента и сразу понимаешь, что не Песков, а он "пургу несет"!
Может Вальдемару уже пора прекратить свою политику подачек и дать людям спокойно зарабатывать самостоятельно, не завися от его милости? Без вот этого вот облагодетельствования.