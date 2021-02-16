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Путин поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми

, ИА "Амител"
Правительству и ЦБ нужно до 31 марта представить предложения
Владимир Путин / Фото: pixabay.com

Владимир Путин / Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать и представить предложения по льготной ипотеке. Крайний срок исполнения – 31 марта 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание следует уделить возможности снижения процентной ставки для семей с детьми.

Ранее руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова выразила мнение, что пора сворачивать программу льготной ипотеки.

По ее словам, чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен. В результате не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

16.02.2021 08:05
- гость -

Дедушка опять сказки сочиняет. Когда уже он поручит восстановить производства, чтобы появились достойно оплачиваемые рабочие места?

16.02.2021 08:09
- гость -

Из обращения Путина я понял, что в России сейчас три проблемы. Пандемия, девяностые и фигурант.

16.02.2021 08:22
- гость -

Когда уже он поручит восстановить производства, чтобы появились достойно оплачиваемые рабочие места?

что за юношеский максимализм? кто тебе будет много денег платить? дяденька капиталист? а ты ему, что за это?
хотели в капитализьм, кушайте полной ложкой. не обляпайтесь.

16.02.2021 08:30
Медведь-шатун

Человек в погонах (без обид) не способен производить, максимум- отнимать и делить, чем он и занимается последние 20 лет.
Главное попасть во второй список - которым дают, а не у которых отнимают!!!

16.02.2021 08:34
Житель Барнаула

Значит цены на жилье подскочат!

16.02.2021 08:49
- гость -

"Владимир Путин: Если семь лет быть президентом, с ума можно сойти"...
Он уже двадцать лет президентом, а что можно ожидать от президента, который более семи лет президент...

16.02.2021 08:59
- гость -

16.02.2021 08:30
Медведь-шатун
...чем он и занимается последние 20 лет.

а при собчаке он занимался чем-то иным что-ли...

16.02.2021 09:02
- гость -

Послушаешь нашего президента и сразу понимаешь, что не Песков, а он "пургу несет"!

16.02.2021 10:28
АБОРИГЕН

Может Вальдемару уже пора прекратить свою политику подачек и дать людям спокойно зарабатывать самостоятельно, не завися от его милости? Без вот этого вот облагодетельствования.

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