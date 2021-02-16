Путин поручил снизить ипотечную ставку для семей с детьми

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать и представить предложения по льготной ипотеке. Крайний срок исполнения – 31 марта 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что особое внимание следует уделить возможности снижения процентной ставки для семей с детьми.

Ранее руководитель департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова выразила мнение, что пора сворачивать программу льготной ипотеки.

По ее словам, чем больше цены растут, тем более интересны эти покупки (в том числе с использованием льготной ипотеки), что еще сильнее стимулирует рост цен. В результате не достигается изначальная цель программы – сделать жилье доступным широким слоям населения.