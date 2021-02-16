Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал свою вину в мошенничестве

Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, присвоении и растрате.
Как пишет "Алтапресс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, экс-чиновник признался в содеянном по всем фактам.
Напомним, что с 19 октября 2020 года Овсянников исполнял обязанности главы района после того, как бывший руководитель Вячеслав Новиков ушел на больничный. 10 ноября последний покинул пост по собственному желанию, после чего Овсянникова назначили на его должность.
21 января 2021 Овсянникова освободили от занимаемого поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.
Следователи выяснили, что Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей.
5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.
Комментарии
ну все. ему теперь штраф прилепят и иди вася лесом)))
Наверно пресхату показали? Теперь под домашний?
Прицепом бы еще финансовую деятельность Троицкого района проверили бы.... Тоже, думаю, много чего интересного раскопали бы...
Скорее всего, пошел "громоотводом", как Васильева в деле "Оборонсервиса"...
какой громоотвод? картины не пишет, волосы не красит, да и сестры у него нет ..
да, Овсянников - вор, но мотивы его бескорыстны, ему просто всё время хочется есть.
в условиях пандемии же коррупция допустима, не? Или закон еще не успели подписать?
и эти лица пишут законы,регулируют жизнь общества,воруя по поддельным документам.
"Овсянников признал свою вину в мошенничестве":
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны – я все приму —
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно – в июле,
И желательно – в Крыму.
Блин красивый
кто знал что он мошенником окажется?! Мы ему поверили, а он вон что вычудил, может правда ему хотелось все время кушать?!
признать он признал а жителям лебяжки опять ведрами волу из домов черпать весной?
кто опять денег выделит на дамбу????
кто ее построит?
вот пусть с подельником собой воду и сдерживают, телом, как матросов
Какие люди руководят районом!!!!