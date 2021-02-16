Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал свою вину в мошенничестве

Экс-глава Октябрьского района Барнаула Андрей Овсянников признал вину в инкриминируемых ему деяниях. Чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, присвоении и растрате.

Как пишет "Алтапресс" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, экс-чиновник признался в содеянном по всем фактам.

Напомним, что с 19 октября 2020 года Овсянников исполнял обязанности главы района после того, как бывший руководитель Вячеслав Новиков ушел на больничный. 10 ноября последний покинул пост по собственному желанию, после чего Овсянникова назначили на его должность.

21 января 2021 Овсянникова освободили от занимаемого поста с формулировкой "по собственному желанию", а 4 февраля появилась информация, что бывшего чиновника задержали. Против него возбудили уголовное дело по факту мошенничества и растраты денежных средств в крупном размере.

Следователи выяснили, что Овсянников, будучи главой Лебяжинской сельской администрации, вместе с сообщником изготовил фиктивные договоры подряда с организациями на проведение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате из бюджета похитили более 600 тысяч рублей.

5 февраля стало известно, что суд удовлетворил ходатайство следователей и арестовал Овсянникова на два месяца.