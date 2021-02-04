Источник: силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова

Силовики задержали бывшего главу Троицкого района Алтайского края и Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Эту информацию amic.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.

Предъявлено ли Овсянникову обвинение и по какой статье – пока неизвестно. В СКР по Алтайскому краю amic.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании чиновника, пообещав предоставить подробности во второй половине дня 5 февраля.

Напомним, Андрей Овсянников пришел на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трех месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января.

Ранее на Овсянникова, прежде занимавшего должность главы Троицкого района, пожаловались ряд местных депутатов. Поводом стали поездки чиновника в Барнаул на служебном авто.