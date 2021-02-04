Источник: силовики задержали экс-главу Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова

Силовики задержали бывшего главу Троицкого района Алтайского края и Октябрьского района Барнаула Андрея Овсянникова. Эту информацию amic.ru подтвердил источник в правоохранительных органах.
Предъявлено ли Овсянникову обвинение и по какой статье – пока неизвестно. В СКР по Алтайскому краю amic.ru не подтвердили, но и не опровергли информацию о задержании чиновника, пообещав предоставить подробности во второй половине дня 5 февраля.
Напомним, Андрей Овсянников пришел на смену скандально известному главе Октябрьского района Вячеславу Новикову. С 19 октября 2020 года Овсянников временно исполнял обязанности главы, а 10 ноября Новиков добровольно покинул свой пост, после чего Овсянников занял его место. Однако не проработал на своей должности и трех месяцев, уйдя по собственному желанию 22 января.
Ранее на Овсянникова, прежде занимавшего должность главы Троицкого района, пожаловались ряд местных депутатов. Поводом стали поездки чиновника в Барнаул на служебном авто.
Комментарии
Что у него с лицом? Опух от голода?
Может какой-то бывший полицай-бандит на него обиделся и решил посадить, чтобы потом самому вернуться в кресло?
ну ну нет, конечно, власть не воровская, должность виновата, а люди у нас хорошие
Что у него с лицом?
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Вроде же всё в порядке. Классический российский чиновник.
Место там какое то заколдованное,всех тянет на проступки..Один пьяным катается и без прав,второй тоже не подошел..Может кресло сменить на другое?