Мэрия Барнаула вернется к вопросу повышения цен на проезд в транспорте

Власти Барнаула в ближайшее время планируют вернуться к вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Координационный совет по ценообразованию города одобрил вопрос об установлении тарифов на проезд еще в сентябре 2020 года. Однако мэр Барнаула Вячеслав Франк отложил вопрос до "лучших времен".
Как пояснили amic.ru в пресс-службе краевой столицы, необходимо учесть интересы горожан и перевозчиков. Поэтому когда именно изменятся тарифы – неизвестно.
"В связи с тем, что прошедший год был сложным, многие горожане столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы не усложнять ситуацию, принято решение о временном приостановлении введения новых тарифов на проезд в городском общественном транспорте. В ближайшее время планируем вернуться к рассмотрению данного вопроса", – пояснили в администрации Барнаула.
Представители нескольких перевозчиков в разговоре с amic.ru сообщили, что не знают, когда подорожает проезд. Вячеслав Франк пока не принял данное решение. На подготовку документов как минимум понадобится около двух недель. Поэтому быстро изменить тарифы не получится. Возможно, это случится не раньше апреля или мая. За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.
Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.
В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Проезд подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.
Комментарии
Вот не выгодно им допустим.
Но вы попробуйте сказать, а вот я готов возить по 24 вместо имеющихся 25.
И в лучшем случае машину сожгут, за такие инициативы
А в каком, простите, месте, по сравнению с прошлым годом граждане, в Барнауле, жить лучше стали, или как обычно только на бумаге, у чиновников!?
До 1 октября накатаемся вдоволь по старой цене,а там-не обессудьте,сами проголосовали..
За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.
А что цену не озвучили? Может потому, что она всё равно ниже, чем у нас сейчас?
а что мешает сделать единую цену поездки в 26 рублей
и автобусникам с трамвайщиками профит, и маршруточникам...
а то 28 рэ за маршрутку - это перебор, учитывая что с автобусников еще и 1 руб. с билета дерут за валидатор
"Дожили. В Барнауле обсудили, что делать, когда не хватает доходов на оплату услуг ЖКХ" (с)
А вы тут ещё с ценой на проезд мечетесь.
А что цену не озвучили?
неплохо бы было еще и среднюю зарплату по регионам озвучить дополнительно...
в квитанции за январь 11,5 ЖКХ
а вы говорите проезд...
За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.
А что цену не озвучили? Может потому, что она всё равно ниже, чем у нас сейчас?
В Томске точно знаю, на маршрутке 23 рубля, и цены у них не поднимались два года, а сейчас подняли всего на 1 рубль. Лучше бы почитали отзывы людей, как возят нас на транспорте. И кому еще, кроме водителей поднимают зарплату? Чиновникам, так они не ездят на общественном транспорте. А, то что все дорожает и цены в магазинах, так делает людей только беднее.
16.02.2021 16:00
- гость -
Средняя зарплата, понятие растяжимое. Если учитывать зарплаты депутатов, судей, прокурорских и силовиков, то это одно и все будет прекрасно, а если их не учитывать, то будет не очень хорошо...
Душегубы
а потом удивляются, почему люди выходят за Навального
Спасибо деду за Победу
Послетого как бюджетникам края добавили зарплату на 1. 3 лярда,
они решили с барского плеча разрешить автобусникам поднять плату за проезд.
Вот только бедные слои населения ,которые ездят на транспорте, повышения не получали уже лет 5.
16.02.2021 16:25
- гость -
Спасибо деду за Победу
один пациент , дед которого немецким полицаем был, уже стариков оскарблял, ты не из его секты?
я категорически против повышения цен за проезд. да и не только я.
А может сократить дармоедов-чиновников и эти деньги направить на субсидии перевозчикам? На зарплатах, на кражах из бюджет, на представительских расходах, на автопарке и его содержании для дармоедов, думаю немалые денежки с экономятся!
16:31, это что... вот ты прямо сейчас на оккупантов работаешь фашистским подпевалой, и ещё стариками прикрываешься, которых вы же обобрали.
Когда уже кассовые чеки будут в транспорте выбиваться, и доходы "нищих" перевозчиков станут явными? А то все как один якобы в убыток себе работают, что тогда раз за разом в конкурсах на определение поставщика услуг перевозки пассажиров по городским маршрутам раз за разом участвуют?
Партия ЕР заботится о трудящихся и решили снизить проезд до 15 рублей, упущенную выгоду транспортников будут компенсировать из бюджета.
----
Так должна выглядеть новость.
Работают же люди в Томске, Новосибирске. За меньшую цену. Надо пригласить томских перевозчиков. Компания из другого города может обслуживать вахтовым методом, приедут со своим новым транспортом. А почему бы нет? Зажравшихся барнаульских выгнать. Пусть идут в другой бизнес, если им этот невыгоден.
Партия ЕР заботится о трудящихся и решили снизить проезд до 15 рублей
данная акция будет проведена в течение 3-х единых дней голосования в сентябре )))
1655 верное предложение.
16.02.2021 16:56
- гость -
Их власти их регионов дотируют. Потому же у них и транспорт обновляется.