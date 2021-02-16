Мэрия Барнаула вернется к вопросу повышения цен на проезд в транспорте

Власти Барнаула в ближайшее время планируют вернуться к вопросу повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Координационный совет по ценообразованию города одобрил вопрос об установлении тарифов на проезд еще в сентябре 2020 года. Однако мэр Барнаула Вячеслав Франк отложил вопрос до "лучших времен".

Как пояснили amic.ru в пресс-службе краевой столицы, необходимо учесть интересы горожан и перевозчиков. Поэтому когда именно изменятся тарифы – неизвестно.

"В связи с тем, что прошедший год был сложным, многие горожане столкнулись с финансовыми трудностями. Чтобы не усложнять ситуацию, принято решение о временном приостановлении введения новых тарифов на проезд в городском общественном транспорте. В ближайшее время планируем вернуться к рассмотрению данного вопроса", – пояснили в администрации Барнаула.

Представители нескольких перевозчиков в разговоре с amic.ru сообщили, что не знают, когда подорожает проезд. Вячеслав Франк пока не принял данное решение. На подготовку документов как минимум понадобится около двух недель. Поэтому быстро изменить тарифы не получится. Возможно, это случится не раньше апреля или мая. За последние несколько месяцев проезд подорожал сразу в нескольких соседних городах Сибири: Томске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Новосибирске.

Еще 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.

В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Проезд подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.