На ТЭЦ в Яровом в очередной раз остановили котел

Котел № 9 в очередной раз в этом году пришлось останавливать на единственной ТЭЦ в Яровом. Об этом 19 февраля сообщила городская администрация.

Для того, чтобы поддерживать требуемую температуру в домах, введен в строй резервный котел № 10. После ремонтных работ девятый переведут в резерв.

"О возможном снижении температуры просьба сообщать диспетчерам МУП "ЯТЭК" и ЕДДС. Тел: 2-11-64, 2-34-20", – проинформировали в мэрии.

Напомним, что следственные органы СКР по Алтайскому краю начали проверку по факту халатности должностных лиц после аварии на теплоэлектроцентрали в городе Яровом.

11 февраля жителей Ярового предупредили о понижении температуры в теплосети из-за остановки двух котлов на единственной городской ТЭЦ. Тогда из-за неполадок временно остановили котлы № 9 и № 10, а в работе остался только котел № 7.

Как тогда объяснил директор МУП "ЯТЭК" Александр Хмырев, котел № 10 вышел из строя минувшей ночью. Ему на смену попытались запустить резервный котел № 9, но произошла разгерметизация его барабана.

В тот же день аварийные бригады завершили ремонтные работы после внеплановой остановки котлов.