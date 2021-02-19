Алтайского виноградаря Вагнера освободили от долгов в 446 млн рублей

Финансовый управляющий обанкротившегося алтайского бизнесмена Владимира Вагнера, Максим Синцов, завершил процедуру реализации его имущества, сообщает "Банкфакс".

Это позволило компенсировать менее 0,1% от его задолженностей, сумма которых составила почти 447 млн рублей. Получили обратно от Вагнера кредиторы менее 250 тысяч рублей. От обязательства отдавать остальные долги предпринимателя освободили в связи с признанием его банкротом.

Дело о банкротстве Вагнера тянется с 2019 года. Тогда барнаульская компания "Трансдагаз", которая выкупила остаток долга предпринимателя перед Мариинским ЛВЗ, подала в суд. Вагнер имеет долги перед целым рядом крупных предприятий, а размер задолженностей варьируется от 500 тысяч до 266 миллионов рублей.

Исходя из базы данных ФССП, общая сумма долгов Вагнера по кредитным платежам составляет 892,5 млн рублей. В эту сумму не входит ипотека. Сам Вагнер отметил, что долги возникли из-за того, что он выступал поручителем по кредитам, и добавил, что физлицу с такими задолженностями самостоятельно разобраться сложно.

Напомним, в июне 2020 года Арбитражный суд Алтайского края вынес решение о начале распродажи имущества Вагнера, известного по неудачному опыту начала виноградного производства и признанного банкротом.