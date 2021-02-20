ЦБ предсказал самый популярный вид мошенничества в 2021 году

Самым популярным видом мошенничества в 2021 году может стать обман туристов – злоумышленники активизируются после открытия границ. Ради данных банковских карт аферисты могут создавать поддельные сайты авиакомпаний с дешевыми "билетами".
Об этом заявил замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью радио Sputnik. Эксперт призвал проявлять осторожность, видя заманчивое предложение на популярные курорты и "эксклюзивные рейсы". Специалист подчеркнул, что чаще всего мошенники играют на эмоциях жертв, действуя по одной и той же схеме.
"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью", – предупредил представитель ЦБ.
Комментарии
Пока билеты дешевые. Но из Новосиба
Вова создал государство для мошенников, коррупционеров, воров, только эти люди живут припеваючи....
Самый популярный вид это СБЕР - когда гасишь основной долг, часть вносишь - они график платежей заново пересчитывают и %% набегает гораздо больше, чем должно быть. Например погасили часть ипотеки мат капиталом, осталось 200 тыс долга. Так на эту сумму они умудрились насчитать 400 тыс %% на оставшиеся 10 лет!!! Вот это мошенничество причем в законе!!!
Теперь снова СБЕРу должны 600 тыс .
И Боря такое же государство создал и Леня, и все остальные. Все одинаковые, разница только пропиндос или нет
Это не будет самым популярным видом мошенничества. На самолетах летают не самые глупые люди.
С мошенничеством через SIP-телефонию боролись бы лучше, когда звонят с подставных номеров.
Могут позвонить якобы с вашего номера телефона в банк, банк распознает звонящего как клиента.
Или в трансортную. Или на Авито. Хоть куда. И делают от вашего имени темные делишки
Самый популярный вид мошенничества, это не выполнение предвыборных обещаний!!!
Остальное мелочь
Капитализм!? Мать его!
Богаче всего живут в Катаре и Саудовской Аравии, нет выборов, нет обещаний. А предвыборные обещания еще никто ни разу не выполнил. Даже Трамп с Макроном
А предвыборные обещания еще никто ни разу не выполнил
Если пропиндос к власти придет, он выполнит. Пропиндосы, они честные
Самый популярный вид мошенничества - это налоговая политика государства.
Самая большая финансовая пирамида - Пенсионный фонд Российской Фудерации!!!
Федерации (извиняюсь...)