ЦБ предсказал самый популярный вид мошенничества в 2021 году

Самым популярным видом мошенничества в 2021 году может стать обман туристов – злоумышленники активизируются после открытия границ. Ради данных банковских карт аферисты могут создавать поддельные сайты авиакомпаний с дешевыми "билетами".

Об этом заявил замдиректора департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев в интервью радио Sputnik. Эксперт призвал проявлять осторожность, видя заманчивое предложение на популярные курорты и "эксклюзивные рейсы". Специалист подчеркнул, что чаще всего мошенники играют на эмоциях жертв, действуя по одной и той же схеме.

"Мошенничество с авиабилетами может стать очень популярным, пока это не является топовым мошенничеством, но может им стать. Рост зависит от популярности того или иного направления и времени его открытия. Это может случиться и летом, и осенью", – предупредил представитель ЦБ.