Езжайте дальше. В Барнауле полгода закрыт травмпункт поликлиники №1 и его судьба непонятна

В Барнауле уже почти полгода не работает травмпункт поликлиники № 1. Как сообщили amic.ru сотрудники учреждения, решение о закрытии принималось в период ограничений по коронавирусу: травмпункт относился к "красной зоне", где обслуживали ковидных больных. Медиков, которые там трудились, перевели на другую работу, и их зарплаты уменьшились в разы. После новогодних праздников ограничения были сняты, но травмпункт до сих пор не открыт. Причина непонятна. Между тем Минздрав Алтайского края заявляет, что "при необходимости" он может начать действовать в любое время.

"Горка" захлебывается

До закрытия в травмпункт обращалось от 35 до 60 человек в сутки. И сейчас, несмотря на то, что он уже долгое время закрыт, сюда по-прежнему приезжают люди и днем, и ночью. Их перенаправляют в горбольницу № 1, которая и без того, как уверяют медики, "захлебывается" от количества пациентов.

"Особенно много народу, когда на улице гололед. Подходят, а дверь закрыта. На ней объявление: "Обращайтесь в горбольницу № 1" (больницу скорой медицинской помощи, БСМП, – прим. редакции). Конечно, это вызывает негатив. Плюс, к примеру, человек приехал на такси ночью. Ему снова приходится искать машину, ждать на улице в мороз… Разные могут быть неудобства. А "горка" захлебывается от пациентов. Люди дольше проводят в очередях в ожидании помощи", – рассказал amic.ru сотрудник поликлиники № 1 на условиях анонимности.

Получают минималку

Травмпункт приостановил работу 3 октября 2020 года. Как пояснили в администрации учреждения, рентген-кабинет (где делают снимки переломов) и кабинет флюорографии в лечебном учреждении находятся рядом, у них общий холл. С осени в поликлинику хлынул поток больных коронавирусом, граждан массово отправляли на флюорографию, чтобы выявить пневмонию. Поскольку кабинеты рядом, нельзя было обеспечить полную изоляцию потоков пациентов из травмпункта и поликлиники. "Пациенты травмпункта заражались ковидом. Потом кто-то из них отправлялся на лечение в городскую больницу № 1. Это одна из причин, почему в "горке" были вспышки ковида", – пояснил собеседник. Поэтому травмпункт решили полностью закрыть.

С 11 января 2021 года поликлиника перешла на обычный режим работы, начался плановый прием, однако травмпункт по-прежнему полноценно не работает: здесь теперь ведется прием травматологами только в течение дня. Медики в недоумении.

"Никто не объясняет, почему так происходит. Сотрудники травмпункта (около 10 человек) после закрытия были переведены в поликлинику. Их зарплаты уменьшились в два-три раза (теперь же они работают днем, а раньше – сутками, была доплата за работу в ночное время, выходные и праздники). У кого-то она дошла до минималки – 13 тысяч рублей. Представляете, почти полгода люди получают такую зарплату", – возмущаются в поликлинике.

Новые порядки оказания помощи

Как пояснили amic.ru в пресс-службе Минздрава Алтайского края, причина приостановки работы травмпункта связана с введением новых порядков оказания первой помощи, согласно которым травмпункты должны находиться в учреждениях с травматологическими отделениями, как, к примеру, в городской больнице № 1. "Только в этом случае больному будет оказан полный спектр диагностических и лечебных процедур", – подчеркнули в министерстве. Когда стали действовать "новые порядки", в пресс-службе не сказали.

Главный врач городской поликлиники № 1 Елена Азарова утверждает, что нагрузка на травмпункт была невысокой, и людей часто перенаправляли в БСМП, так как там пациент получит более квалифицированную помощь.

"Наше отделение маломощное, например, в ночное время, даже в период сильного гололеда, к нам обращалось не более 5-8 человек. При этом очень часто наш доктор перенаправлял пациентов со сложными травмами в БСМП, понимая, что там человеку окажут более квалифицированную помощь, или видя, что ему необходима госпитализация", – заявила Азарова.

В то же время в Минздраве сообщают: "Решение о полном закрытии травмпункта не принималось, поэтому при необходимости он может начать работу в любое время". Однако в каких случаях может наступить такая необходимость, не пояснили.