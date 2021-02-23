Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

Фото: Антон Федотов / пресс-служба правительства Алтайского края

Церемония возложения венков к Мемориалу Славы прошла в Барнауле 23 февраля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. В нем приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.

Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу. Почетный караул дал оружейный залп.

"Участники торжественной церемонии возложили цветы к скульптурной группе "Прощание", монументу полным кавалерам ордена Славы и гражданам, удостоенным высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза, а также к пантеону с именами погибших воинов", – уточнили в региональном правительстве.

В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и спикер Барнаульской городской думы Галина Буевич.