Второй пострадавший сотрудник Бийской ТЭЦ скончался в больнице

Второй работник Бийской ТЭЦ, который пострадал в результате возгорания угольной пыли вечером 18 февраля, скончался. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания в своем Telegram-канале.

"Мы приносим свои соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана необходимая помощь", – сообщает пресс-служба.

Напомним, 18 февраля в котельном цеху ТЭЦ во время подготовки резервного оборудования к запуску произошло возгорание угольной пыли, из-за чего двое сотрудников – 33-х и 25-ти лет – получили термические ожоги. Следственный комитет начал проверку по факту получения производственной травмы.

В среду, 24 февраля, в СГК сообщили, что один из двух работников скончался.