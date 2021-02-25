Член общественной палаты РФ, уроженка Барнаула Мария Бутина считает, что в России нет политзаключенных. А недавние задержания на митингах, прошедших в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обусловлены нарушением закона. На актуальную тему последних недель Бутина рассуждала в ходе презентации своей книги "Тюремный дневник". Мероприятие состоялось 24 февраля в Барнауле.

По словам общественницы, люди, вышедшие на несогласованные митинги оппозиции 23 и 31 января, нарушили закон. Причем сделали это осознанно. Более того, ряд политактивистов – за деньги. "В большинстве своем люди вышли не за Навального. Их волнуют проблемы бедности, коррупции и другие, относящиеся к социально-экономическим. Но мы должны понимать, выходя на площадь, добиться чего-то невозможно. Так решения не принимаются", – высказала свою точку зрения Бутина.

По мнению общественницы, Запад пытается навешать на Россию ярлыки и говорит о том, что у нас есть проблемы с политзаключенными. "Это у них есть проблемы с политзаключенными – сколько людей пересажали на 20 лет за Капитолий", – вспоминает Бутина последние дни правления президента США Дональда Трампа.

Также Мария Бутина напомнила собравшимся, что накануне правозащитная организация Amnesty International сообщила о лишении Алексея Навального статуса "узника совести".