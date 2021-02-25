Член общественной палаты РФ, уроженка Барнаула Мария Бутина считает, что в России нет политзаключенных. А недавние задержания на митингах, прошедших в поддержку оппозиционера Алексея Навального, обусловлены нарушением закона. На актуальную тему последних недель Бутина рассуждала в ходе презентации своей книги "Тюремный дневник". Мероприятие состоялось 24 февраля в Барнауле.
По словам общественницы, люди, вышедшие на несогласованные митинги оппозиции 23 и 31 января, нарушили закон. Причем сделали это осознанно. Более того, ряд политактивистов – за деньги. "В большинстве своем люди вышли не за Навального. Их волнуют проблемы бедности, коррупции и другие, относящиеся к социально-экономическим. Но мы должны понимать, выходя на площадь, добиться чего-то невозможно. Так решения не принимаются", – высказала свою точку зрения Бутина.
По мнению общественницы, Запад пытается навешать на Россию ярлыки и говорит о том, что у нас есть проблемы с политзаключенными. "Это у них есть проблемы с политзаключенными – сколько людей пересажали на 20 лет за Капитолий", – вспоминает Бутина последние дни правления президента США Дональда Трампа.
Также Мария Бутина напомнила собравшимся, что накануне правозащитная организация Amnesty International сообщила о лишении Алексея Навального статуса "узника совести".
Комментарии
Серая мышь. Это всё что о ней можно сказать.
25.02.2021 07:29
АБОРИГЕН
Серая мышь. Это всё что о ней можно сказать.
Давненько не было, появился.
Прокомментируй премьер министра Испании
" У нас нет политзаключенных, у нас есть заключённые политики"
Это кто такая?
На каком-нибудь американском амике пророссийский абориген не долго смог бы писать посты против властей США. У нас ни одного еще за критику власти с амика не убрали. Демократия какая-то
Абориген, а пряди волос голубого цвета на твоей голове, что обозначают? Твою поддержку ЛГБТ или это твой натуральный цвет?
С другой политикой ее в думу не возьмут, готовит карманы.
Политическая - как говорил В.С. Черномырдин! И лжет, что нет политических заключенных и что люди, вышедшие на несогласованные митинги оппозиции 23 и 31 января, нарушили закон - основной закон страны Конституция не предполагает согласований мирного протеста...
зачем приехала - ???!!!
Дура работающая на кремль, да и только. Пусть в депутаты идёт там такие нужны.
За Капитолий пересажали? А за Болотную у нас тогда кто сидит ?