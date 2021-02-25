Пассажирский автобус вылетел на тротуар после ДТП в центре Барнаула

Автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения автобус заехал на тротуар.

Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул", движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина временно затруднено. Информация об обстоятельствах столкновения и пострадавших уточняется.

Напомним, 22 февраля на шоссе Ленточный бор рядом с Трассой здоровья в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием маршрутки № 51 и легкового автомобиля Honda. В аварии пострадали два человека, одного из них госпитализировали.