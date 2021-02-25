Пассажирский автобус вылетел на тротуар после ДТП в центре Барнаула

Автомобиль "Лада" протаранил автобус возле бывшего кинотеатра "Родина" в Барнауле. После столкновения автобус заехал на тротуар.
Согласно видеозаписи, которую опубликовал очевидец в сообществе "Инцидент Барнаул", движение на пересечении проспекта Ленина и улицы Никитина временно затруднено. Информация об обстоятельствах столкновения и пострадавших уточняется.
Напомним, 22 февраля на шоссе Ленточный бор рядом с Трассой здоровья в Барнауле произошло жесткое ДТП с участием маршрутки № 51 и легкового автомобиля Honda. В аварии пострадали два человека, одного из них госпитализировали.
Комментарии
Ну и как не увидеть такой вагон???
Вот так.
На глазах сидел.
Автобусник наверно как всегда на красный газил
25.02.2021 13:58
- гость -
Всегда, проезжая перекресток окидываю беглым взглядом по сторонам, а вдруг какой-нибудь "джигит" едет на красный. Два раза уже спасался таким образом от аварии!