10 тысяч дополнительных мест в алтайских детсадах создадут за два года

До конца 2022 года в Алтайском крае создадут 10,1 тысячи дополнительных мест для детей дошкольного возраста.

Соответствующее заявление сделал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в социальной сети "ВКонтакте".

"Думаю, что 2022 год — будет финишный, когда мы завершим очередность по детям ясельного возраста, — заявил глава регионального Минобрнауки. — В 2020 году было создано 3,5 тысячи мест в организациях дошкольного образования, из них 2,5 тысячи — это ясельные. Сегодня мы возрождаем это направление".

Костенко признал, что в крупных городах проблема очередей в ясли все еще существует. Власти работают над ее решением, подчеркнул министр.

Напомним, в 2021 году семь новых детсадов появятся в Алтайском крае в рамках выполнения нацпроекта "Демография".

Планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию семь яслей-садов, что позволит создать почти 1700 мест для малышей.

Активное строительство новых дошкольных образовательных учреждений ведется в течение последних трех лет.