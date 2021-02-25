Автобус маршрута №35 сбил пенсионерку в Барнауле. Видео

Пассажирский автобус сбил 60-летнюю женщину в Барнауле проспекте Ленина рядом с торговым центром "Империя", когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент происшествия попал на запись видеорегистратора. Ее опубликовали в паблике "Инцидент Барнаул".

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что наезд на пешехода произошел 25 февраля в 9:20. Автобусом Mercedes-Benz управлял 54-летний мужчина.

Пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали в городскую больницу № 1.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.