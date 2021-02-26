В ВОЗ назвали условие, от которого будет зависеть вероятность третьей волны COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что вероятность возникновения третьей волны коронавируса будет зависеть от поведения людей.
По ее словам, вторая волна сейчас показывает снижение по всему миру. Однако коллективного иммунитета еще недостаточно, заметила Вуйнович.
"Если не будем осторожны, да, третья волна возможна", – сказала она в эфире канала "Россия 1".
Ранее инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что очередной подъем заболеваемости COVID-19 ожидается весной, но называть это третьей волной не совсем корректно.
Комментарии
нет такого понятия коллективный иммунитет, с ковидлой придётся жить, скорее всего ковидла станет сезонной, вакцины в следствии мутации вируса, будут либо бесполезно, либо их придётся ежегодно модифицировать, смертность вырастет, к сожалению. А ВОЗ, как и другим государственным структурам не доверяю, т.к. являются заинтересованными лицами в вопросах здравоохранения.