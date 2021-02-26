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Новости

Власти Алтайского края направят дополнительные деньги на рост зарплаты

, ИА "Амител"
По расходам бюджет вырастет еще на 10 млрд рублей
Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Виктор Томенко / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Власти Алтайского края направят дополнительные средства на рост зарплаты бюджетников, реализацию адресной инвестиционной программы и увеличение финансовой поддержки муниципальных образований. По словам губернатора Виктора Томенко, по расходам бюджет увеличился еще на 10 млрд рублей.

Как рассказал глава региона в ходе сессии АКЗС 26 февраля, в 2019 году расходы консолидированного бюджета составили 126 млрд рублей, а в 2020 году они выросли до 148 млрд рублей, в первую очередь за счет помощи со стороны федерального бюджета и вновь возникших расходов в связи с пандемией и сложившейся ситуацией.

"На текущий год с учетом поправок, которые сегодня будут приняты, расходы консолидированного бюджета уже составят 160 млрд рублей, то есть наши финансовые возможности, для того чтобы обеспечивать решения сиюминутных задач, сложных вызовов, которые перед нами ставит время, и в то же время реализовывать долгосрочные программы развития и края, и муниципалитетов, у нас сегодня усиливаются, улучшаются", – цитирует Томенко Telegram-канал "Ленина, 59".

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

26.02.2021 16:19
Анатолий

Виктор Петрович, муниципалам хоть немного прибавьте, невозможно выживать на 15 т. в месяц.

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