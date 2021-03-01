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"Нужен задел". Строительство жилья в Барнауле может сократиться в два раза

, ИА "Амител"
Новостройки могут "закончиться" уже через два года
Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новостройка в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Темпы строительства жилья в Барнауле в ближайшие годы могут снизиться. Такой прогноз дали эксперты на собрании Союза строителей Алтайского края 25 февраля. Они уверены, что существующего задела (дома, которые компании сейчас возводят) хватит максимум на два года, а затем наступит провал.  

Перспектива двух лет

В 2020 году в Алтайском крае возвели 826 тыс. квадратных метров жилья. Из них 486 тыс. "квадратов" – многоквартирные дома, 340 тыс. – индивидуальное жилищное строительство. По словам регионального министра строительства Ивана Гилева, в результате застройщики перевыполнили план (800 тыс. "квадратов"), который федеральный Минстрой поставил Алтайскому краю.  

"За 2020 год введено 826 тыс. квадратных метров жилья. Это максимальный показатель за последние пять лет. Больше мы строили только в 2015 году – 860 тыс. квадратных метров", – отмечает министр.

По его словам, важный показатель, который показывает динамику развития отрасли, – объем незавершенного строительства. В Алтайском крае это 2,3 млн квадратных метров жилья (министр посчитал как частные дома, так и многоквартирные).

"В Барнауле объем незавершенного строительства составляет 1,4 млн квадратных метров, из которых 1,1 млн кв.м – многоквартирные дома, их 98. Нам надо, чтобы этот показатель рос. Если мы хотим расти по вводу жилья, нам надо постоянно иметь задел. 2,5 года – срок строительства, и задел нужен на три года", – говорит Гилев.

Строители согласны – задел нужен. Но пока они прогнозируют лишь снижение объемов. По словам директора БКЖБИ-1 им. В. И. Мудрика (бывший "ЖБИ Сибири") Кирилла Овсянникова, запас в 1,1 млн "квадратов" исчезнет уже в ближайшие годы. А новый задел формировать не из чего.

"В 2020 году выдано 20 разрешений на строительство, в 2015-2016 годах выдавали 50-60 разрешений на строительство. В четыре раза меньше. Судя по выданным разрешениям, 406 тыс. "квадратов" планируют к вводу в 2021 году. Всего 1,1 млн квадратных метров хватит на два года", – отмечает он.

Снижение объемов ввода, считает Овсянников, ударит по производителям строительных материалов: заказов станет меньше, следовательно, упадет и выручка. Обеспокоены и риелторы, ведь если спрос будет превышать предложение, цены на квартиры продолжат расти.

Как решить проблему?

Девелоперы уверены, что нарастить объемы строительства можно за счет формирования новых участков для квартальной застройки. Сейчас компании выкупают участки за сотни миллионов рублей, а такие деньги есть лишь у крупных застройщиков. Если в городе будет много земель, цена гектара упадет, что привлечет новых игроков.

Строительное сообщество Алтайского края, не дождавшись банка земельных участков, осенью 2020 года попросило администрацию Барнаула отдать под застройку не только квартал за ул. Просторной, но и четыре участка на ул. Приречной, рядом с Речным вокзалом, а также акваторию реки Барнаулки в поселке Булыгино. Еще этот квартал называют Лесной пруд. Решение о выделении этих территорий под жилищное строительство должны быть закреплены в генплане города, поправки в который внесут в этом году. 

Также Минстрой Алтайского края ранее заявил: под застройку отдадут квартал на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта (как только выведут из федеральной собственности и решат вопрос с санитарной зоной аэропорта). Кроме того, власти региона обещают, что новые дома будут строить за поселками Спутник и Авиатор. Но тут опять возникает вопрос об ограничениях на строительство, которые накладывают введенные в 2020 году санитарные зоны аэропорта. Как власти собираются решать эту проблему, пока неясно. 

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.03.2021 07:59
- гость -

Не беда. Проживем.

1.03.2021 08:37
тю!

И слава богу! Хватит сюда ехать, и так работы нет!

1.03.2021 08:44
- гость -

За 2020 год введено 826 тыс. квадратных метров жилья. Это максимальный показатель за последние пять лет.

и кто в этих квадратных метрах жить будет на фоне роста смертности и сокращения рождаемости...

1.03.2021 08:52
- гость -

1.03.2021 08:37
тю!
И слава богу! Хватит сюда ехать, и так работы нет!

Эт точно!

1.03.2021 08:52
- гость -

а также акваторию реки Барнаулки в поселке Булыгино

интересно как поведут себя грунтовые воды с увеличением нагрузки на грунт от многоэтажных домов, да и почвы там еще те...
но деньги не пахнут, не алтайским строителям же там жить)))

1.03.2021 08:53
Гость

Надоели, ноют и ноют

1.03.2021 09:00
Гость

Руки прочь от Булыгино?
Надо сохранять зелёные зоны!
Валите в поля...

1.03.2021 09:42
Итальянец

1.03.2021 09:00
Гость
Руки прочь от Булыгино?
Надо сохранять зелёные зоны!
Валите в поля...

На фиг они в полях не нужны! Это последний незастроенный участок с западной и юго-западной стороны города остался. Заткнут это горлышко застройкой, вообще город по розе ветров продуваться не будет! Некогда элитная Урожайка с появлением всяких Дружных и прочей застройки вдоль Попова превратилась в утопающий в угарном мареве район.
Введите уже безусловный базовый доход тысяч в 15 на человека! Всё равно примерно за эту же сумму (за вычетом всех обязательных плат и ипотеки) селяне прут в город, занимаются не пойми чем и уродуют своё новое пристанище.

1.03.2021 09:59
Гость

Неужели ещё кому то в городе жилья не хватает?

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