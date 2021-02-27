В Сибири поезд сбил девочку, гулявшую с пьяным отцом. Видео

Восьмилетняя девочка погибла под колесами грузового поезда в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

Инцидент случился 22 февраля 2021 года. В этот день 32-летний мужчина в состоянии опьянения отправился в магазин вместе с дочерью.

Желая сократить путь, он направился по служебному переходу, который предназначен для работников станции Заозерная, хотя поблизости был безопасный виадук через ж/д пути.

"В это время по железнодорожному пути станции Заозерная двигался грузовой поезд, несмотря на это мужчина перебежал пути, не реагируя на сигналы большой громкости, подаваемые локомотивной бригадой, — рассказали в ведомстве. — После этого он, держа дочь за руку, пошел вдоль железнодорожного пути, ошибочно полагая, что находится не в габарите движущегося поезда, ввиду нахождения в состоянии алкогольного опьянения".

Травмы, полученные ребенком, оказались смертельными. Девочка погибла практически мгновенно. Ее отец отделался легкими телесными повреждениями.

Против него возбудили уголовное дело по статье "причинения смерти по неосторожности". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.