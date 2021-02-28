Высокий уровень антител назвали не показателем защиты от коронавируса

Высокий уровень антител вовсе не гарантирует эффективную защиту от коронавирусной инфекции, заявила замглавы "Вектора" по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих. Ее слова приводит "Комсомольская правда".

"Чрезмерная стимуляция иммунитета – это же не слишком хорошо. Должен быть достаточный титр антител и других элементов иммунной системы, так они смогут в комплексе обеспечить защиту от коронавируса", – сказала Непомнящих.

Специалист подчеркнула, что вакцина "ЭпиВакКорона" нацелена на выработку именно нужных для защиты от вируса антител, которые обеспечивают формирование эффективного иммунитета.

Ранее врач-вирусолог Николай Крючков объяснил, что делать заболевшим после первой прививки от коронавируса. По его словам, вторую инъекцию в этом случае следует перенести на одну-две недели.