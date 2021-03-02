Игры были добровольными. Директор барнаульского детдома о ситуации с избиением ребенка

Директор барнаульского детского дома, в котором, как утверждают дети, избивали девятилетнего Артема Помазкина (имена детей в материале изменены), прокомментировала ситуацию amic.ru. Напомним, по словам мальчика, в январе этого года по распоряжению воспитателя ему связали руки и несколько раз ударили головой о пол. Как заявляет директор, узнав об этом случае, он провела проверку. Выяснилась, что к ребенку "принудительные действия" не применялись. "Факты игры скотчем дети не отрицают", заявил руководитель учреждения.

"В настоящее время мальчик находится в учреждении, активен, занимается с педагогами, принимает активное участие в досуговых и игровых мероприятиях, беспокойство и тревогу не проявляет, – подчеркнул директор детдома. – С ребенком проводят профилактические мероприятия педагог-психолог, медицинский работник и другие педагоги".

Напомним, что по сообщению об издевательствах над Артемом Помазкиным сейчас проводят проверки ГУ МВД по Алтайскому краю и региональная прокуратура.

Ранее старшая сестра мальчика, 16-летняя Алина Помазкина, обратилась в редакцию amic.ru с просьбой помочь ее брату. По словам девушки, Артема часто бьют в детском доме (в качестве доказательства она предоставила фото Артема, где у него различные травмы), а в одном из последних случаев в этом участвовала воспитатель мальчика.

Коллеги воспитателя сообщили amic.ru, что им известно об инциденте, о котором рассказывает Артем. По их словам, между мальчиком и воспитателем сложились плохие отношения. Женщина не смогла найти к нему подход.