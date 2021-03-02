Правоохранители проводят проверку по сообщению об издевательствах в барнаульском детдоме

ГУ МВД по Алтайскому краю проводит проверку по сообщению об издевательствах над девятилетним Артемом Помазкиным в барнаульском детском доме (имена детей в материале изменены). Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, отметив, что в правоохранительные органы поступило два заявления – от старшей сестры ребенка и их двоюродной тети. Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для этого стала публикация материала о применении насилия к ребенку на сайте amic.ru.

Напомним, ранее старшая сестра мальчика, 16-летняя Алина Помазкина, обратилась в редакцию amic.ru с просьбой помочь ее брату. По словам девушки, Артема часто бьют в детском доме (в качестве доказательства она предоставила фото Артема, где у него различные травмы). Сам мальчик утверждает, что в январе этого года его избили по инициативе воспитателя: связали руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол.

В руководстве детского дома, по словам Алины, историю со скотчем отрицают. 1 марта amic.ru связался с директором учреждения, чтобы получить комментарий. Он пообещал подготовить ответ в письменной форме и направить в редакцию. На данный момент ответа не поступило.