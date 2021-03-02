Правоохранители проводят проверку по сообщению об издевательствах в барнаульском детдоме

ГУ МВД по Алтайскому краю проводит проверку по сообщению об издевательствах над девятилетним Артемом Помазкиным в барнаульском детском доме (имена детей в материале изменены). Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, отметив, что в правоохранительные органы поступило два заявления – от старшей сестры ребенка и их двоюродной тети. Также проверку проводит прокуратура Алтайского края. Как пояснили в пресс-службе ведомства, поводом для этого стала публикация материала о применении насилия к ребенку на сайте amic.ru.
Напомним, ранее старшая сестра мальчика, 16-летняя Алина Помазкина, обратилась в редакцию amic.ru с просьбой помочь ее брату. По словам девушки, Артема часто бьют в детском доме (в качестве доказательства она предоставила фото Артема, где у него различные травмы). Сам мальчик утверждает, что в январе этого года его избили по инициативе воспитателя: связали руки скотчем и несколько раз ударили головой о пол.
В руководстве детского дома, по словам Алины, историю со скотчем отрицают. 1 марта amic.ru связался с директором учреждения, чтобы получить комментарий. Он пообещал подготовить ответ в письменной форме и направить в редакцию. На данный момент ответа не поступило.
Комментарии
не забрать пацана к себе то ?
2.03.2021 12:32
А тете никак
не забрать пацана к себе то ?
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Возможно, не дают. Чтобы ребенка отдали из дет.дома в семью, нужно, чтобы и жилищные условия позволяли, и семейное положение, и материальное, и еще куча условностей.
Теперь мальчика посадят за клевету. Ведь у него нет доказательств того, что его избили по инициативе воспитателя.
Где Уполномоченный по правам ребенка? Уже дано должен разобраться в ситуации и выступить перед прессой. Жде пока опять проблема на федеральный уровень не вышла?
Где Уполномоченный по правам ребенка? Уже дано должен разобраться в ситуации и выступить перед прессой. Жде пока опять проблема на федеральный уровень не вышла?
Когда в Алтайском крае начнут в полную силу работать всё трудоспособное население.
Ответственность соответствующих уч-й, лиц.
Сколько можно теперь эти безобразия, складывается впечатление что здесь вообще никто ни за что не отвечает.
Посты занимают, результат нол.
Слушаешь местное ТВ, читаешь в газете это же кошмар.
Ни в одной отрасли, ни в одном учреждении работают спустя рукава.
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