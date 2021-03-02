Мишустин заверил алтайских аграриев, что правительство продолжит их поддерживать

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Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал сохранить механизм поддержки аграриев в виде субсидирования стоимости техники. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями промышленной отрасли края на Алтайском заводе прецизионных изделий.

С просьбой сохранить поддержку к Мишустину обратилась гендиректор Алтайского завода сельскохозяйственного машиностроения Татьяна Филидова. Она отметила, что процесс технического перевооружения сдерживается "недостаточной платежеспособностью аграриев".

Премьер-министр отметил, что субсидия является отличным инструментом для поддержки и покупателей, и производителей отечественной сельхозтехники.

"Импортозамещение – не простой процесс и то, что сегодня происходит, как раз мы видим, насколько эта мера эффективна. Я очень большое количество сельхозпредприятий, где производится сельхозтехника посетил, и все об этом говорят. Мера эта будет продолжена. Даже не сомневайтесь", — сказал Мишустин.

Кроме того, председатель правительства заверил участников встречи, что власти намерены продолжать покрывать транспортные расходы в рамках постановления правительства № 496, которое предоставляет поддержку отечественным производителям.

Напомним, что 2 марта председатель правительства Михаил Мишустин прилетел в Алтайский край с рабочей поездкой. Ранее он успел посетить барнаульскую школу № 53, где оценил реализацию указа президента по обеспечению школьников горячим питанием, лично попробовав гречневую кашу с котлетами.

Кроме того, председатель правительства поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек.

Отдельно Мишустин пообщался с учителями Алтайского края. Он рассказал, что правительство собирается продлевать программу "Земский учитель" и заинтересовано во внедрении ИТ-технологий в школах.