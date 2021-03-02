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"Я вас видел по телевизору": о чем премьер Мишустин говорил с алтайскими учителями

, ИА "Амител"
Глава правительства в Барнауле встретился с участницами проекта "Земский учитель"
Фото: Антон Червяков

Фото: Антон Червяков

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время визита школы №53 в Барнауле встретился с участницами программы "Земский учитель". Премьер уверен, что сегодня учителя стремятся ехать работать в отдаленные сельские школы, а правительство продолжит создавать для этого условия. В том числе, проводить интернет. Даже в самые отдаленные районы края.

Помимо премьера, с учителями также встретился министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор края Виктор Томенко. На встрече также присутствовали учителя из Новосибирской и Саратовской областей, Забайкальского края.

Так, учитель Юлия Скорых из Солонешенского района выразила огромную благодарность премьеру за реализацию программы "Земский учитель". Она поинтересовалась у Михаила Мишустина, будет ли дальше продлена эта программа. Также Юлия пожаловалась, что в селе Большая Тихая, куда она уехала работать, нет скоростного интернета. Мишустин пообещал исправить ситуацию и поговорить с заместителями по возвращению в Москву.

- Я хочу выразить благодарность правительству за такой проект. Мне как молодому педагогу приятно работать в отдаленном селе. Там, где давно ждали учителя, — сказала Юлия.

- А я вас видел на днях по телевизору. Сразу заметил, как вас успели полюбить ребятишки. В ваших глазах была такая романтика. Поэтому мы продолжим эту программу. Вы тогда говорили, что в школе нет интернета. Он появился?

- Нет, интернета нет.

- Я вернусь в Москву и переговорю с министром цифрового развития и сделаем, чтобы в вашей школе был интернет. Хоть какой-нибудь. Не переживайте.

С просьбой дать интернет в село к Мишустину также обратилась учитель математики и информатики из Чистоозерской средней школы Завьяловского района Инга Тензина.

Премьер-министр заверил ее, что правительство сегодня над этой проблемой активно работает.

"Есть федеральная программа оснащения интернетом всех школ до конца текущего года. Сельские школы – до 50 мегабайт. Там, где пока невозможно это сделать, будет спутниковая связь: один мегабит в секунду. Недавно это была хорошая скорость", — отметил Михаил Мишустин.

Другие участники программы "Земский учитель" также обратились к премьер-министру с рядом просьб и предложений. Так учитель географии школы № 53 Ольга Тользак спросила у Михаила Мишустина, будут ли продолжены федеральные проекты и программы по оснащению школ современными ИТ-технологиями.

По словам премьера, сейчас в 15-ти регионах внедряется экспериментальный проект "Цифровая платформа".

"До 2024-го года по всей стране будет открыто 224 технопарка. Есть и проект "Точка роста" для сельских школ. Таких "Точек роста" по всей стране планируется создать 24,5 тысячи. Надеюсь, что и в вашем регионе все это не просто появится, а будет активно использоваться ребятами", — отметил Мишустин.

Учитель из села Закладное Романовского района Вероника Вышиденко подняла вопрос необходимости регулярной работы по повышению квалификации сельских учителей.

Мишустин ответил, что в ближайшее время в крае появится центр повышения квалификации, который с сельскими учителями будет работать в первую очередь. На эти цели выделят 11 миллионов рублей.

Отметим, что в 2020 году по программе "Земский учитель" в школы Алтайского края приехали 44 педагога.

Михаил Мишустин приехал в Барнаул 2 марта с официальным визитом. 3 марта премьер будет работать в республике Алтай.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.03.2021 17:34
- гость -

- Нет, интернета нет.
----
Как бы ей в стекло не выстрелили, как той врачице, которая рассказала о своей зарплате.

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