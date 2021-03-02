Мишустин пообещал Барнаулу дать денег на две новые школы

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек. Такое обещание Мишустин сделал во время посещения школы № 53 в Барнауле.
Губернатор края Виктор Томенко доложил премьеру о строительстве новых школ в регионе и о том, что в микрорайоне Спутник уже началось строительство школы по индивидуальной программе социально-экономического развития. Учебное заведение на 550 учеников, стоимостью 600 миллионов рублей, появится в 2022 году. Однако Томенко сообщил, что у края есть потребность в новых школах, которые бы позволили перейти полностью на первую смену. Всего сейчас, по словам губернатора, в крае строят восемь новых общеобразовательных учреждений. Деньги еще на два учебных заведения в Барнауле Виктор Томенко попросил лично у Михаила Мишустина. Их будут строить в рамках государственно-частного партнерства.
"Мы поддерживаем любые государственно-частные проекты, которые контролируются Министерством просвещения. Я уже ознакомился с документами, которые вы прислали. поддержу обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком, министерство просвещения и министерство финансов по приезде в Москву оформят все необходимые документы", – отметил Мишустин.
Премьер-министр 2 марта находится с рабочим визитом в Барнауле. Он уже побывал в школе № 53, где встретился с представителями родительской общественности школы, пообщался с детьми, продегустировал блюда в школьной столовой и отведал там котлеток. Экскурсию по учебному заведению провела директор Юлия Галкина.
Комментарии
Щедры барин. Уважаю.
Он и так край не обижает.
"Мы поддерживаем любые государственно-частного проекты, которые контролируются министерством Просвящения. Я уже ознакомился с документами, которые вы прислали. По приезду в Москву подпишу все необходимые документы", — отметил Мишустин.
Речь об РПЦ?
Точно перед выборами показуха. 2 новые школы? ... пусть проедит по умирающим селам алтайского края. посмотрит на дороги, на почты, магазины, на стадионы, которые еще при советах построили. Где реформы? Где развитие территорий? Где развитие страны? 1е льготы для всех производителей
2е снижение кратно всех наших энергоресурсов внутри страны для всех и населения и производств
3е развитие науки без отрыва от производств
4е гибкая налоговая политика в отношении производителей товаров и услуг?
5е Рост ввп на душу населения
6е обеспеченный рубль и отвязка от доллара.
И непродажа сырья за бугор. Полная непродажа нашего благосостояния за бугор!!!
На до бы в Алтайскую Торговопромышленную палату свозить, что бы Иихаил Владимирович спросил, чем они там занимаются и для чего существуют и почему саботируют развитие промышленности и тракторостроение на Алтае.
https://youtu.be/IERO1U8d1Fc
Отлично!
на стадионы,
Ну, чтобы посмотреть на стадионы необязательно ехать по умирающим селам. Один такой был прямо в центре около вокзала
Вот здесь наяву уровень руководства и управления страной - вначале у регионов деньги забирают, а затем с барского плеча дают кому хотят...
Вкусная видать гречка была.
Видать хорошо в самолёте выспался,заехал в школьную столовую,котлеток поел.
А где будут располагаться эти школы?
Дети впервые увидели настоящие котлеты?)))
А БИЙСКУ?!
ИЛИ ОПЯТЬ МЫ КАК ТЬМЕ ТАРАКАНЬЕЙ...
вот и расположили бы школу на локомотиве
2.03.2021 16:20
- гость -
Пусть проедет по умирающим селам алтайского края, посмотрит на дороги, на почты, магазины, на стадионы, которые еще при советах построили.
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Согласна!
2.03.2021 16:35
- гость -
Из соседних сёл электричкой ездить? Мысль.
Обещать не значит дать. И особенно не значит построить. На первом этапе станет ясно, что уже все распилили и не хватает. А вообще его поездки сделаны перед выборами, так как вертолетные деньги результатов больше не дают. Да и телевизор за последние 5 лет потерял сильно свою аудиторию. На КВН 200000 найдет?
Где строить будете? Все земли под высотки разобрали
До осени бандиты нас будут деньгами осыпать, я вот потом как всегда, новые налоги и рост цен на всё.
Продайте дворец в геленджике! хватит на 12 школ в каждый регион РФ! я посчитал)) 100000000000/100000000=1000 школ на 85 регионов по 11,76 шт. Как минимум!
Продайте все дворцы по стране. Хватит на сотни школ в каждый регион!
кому продать ?
обаме?
Потери страны от неэфективного руководства каждый год это 1 трлн долларов. Хватит воровать!
Как хорошо что Он Амик не смотрит...
17:00
- гость -
Потери страны от неэфективного руководства каждый год это 1 трлн долларов. Хватит воровать!
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А я бы ещё поднял пенсвозраст, годка эдак на 3, что бы сильно не возмущались. Всё равно проглотят.