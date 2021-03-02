Мишустин пообещал Барнаулу дать денег на две новые школы

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек. Такое обещание Мишустин сделал во время посещения школы № 53 в Барнауле.

Губернатор края Виктор Томенко доложил премьеру о строительстве новых школ в регионе и о том, что в микрорайоне Спутник уже началось строительство школы по индивидуальной программе социально-экономического развития. Учебное заведение на 550 учеников, стоимостью 600 миллионов рублей, появится в 2022 году. Однако Томенко сообщил, что у края есть потребность в новых школах, которые бы позволили перейти полностью на первую смену. Всего сейчас, по словам губернатора, в крае строят восемь новых общеобразовательных учреждений. Деньги еще на два учебных заведения в Барнауле Виктор Томенко попросил лично у Михаила Мишустина. Их будут строить в рамках государственно-частного партнерства.

"Мы поддерживаем любые государственно-частные проекты, которые контролируются Министерством просвещения. Я уже ознакомился с документами, которые вы прислали. поддержу обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком, министерство просвещения и министерство финансов по приезде в Москву оформят все необходимые документы", – отметил Мишустин.

Премьер-министр 2 марта находится с рабочим визитом в Барнауле. Он уже побывал в школе № 53, где встретился с представителями родительской общественности школы, пообщался с детьми, продегустировал блюда в школьной столовой и отведал там котлеток. Экскурсию по учебному заведению провела директор Юлия Галкина.



