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Мишустин пообещал Барнаулу дать денег на две новые школы

, ИА "Амител"
Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Председатель правительства России Михаил Мишустин поддержал концессионное соглашение с ВЭБ.РФ для строительства двух новых школ в Барнауле. Учебные заведения будут рассчитаны на 1100 и 550 человек. Такое обещание Мишустин сделал во время посещения школы № 53 в Барнауле.

Губернатор края Виктор Томенко доложил премьеру о строительстве новых школ в регионе и о том, что в микрорайоне Спутник уже началось строительство школы по индивидуальной программе социально-экономического развития. Учебное заведение на 550 учеников, стоимостью 600 миллионов рублей, появится в 2022 году. Однако Томенко сообщил, что у края есть потребность в новых школах, которые бы позволили перейти полностью на первую смену. Всего сейчас, по словам губернатора, в крае строят восемь новых общеобразовательных учреждений. Деньги еще на два учебных заведения в Барнауле Виктор Томенко попросил лично у Михаила Мишустина. Их будут строить в рамках государственно-частного партнерства.

"Мы поддерживаем любые государственно-частные проекты, которые контролируются Министерством просвещения. Я уже ознакомился с документами, которые вы прислали.  поддержу обязательно концессионное соглашение с Внешэкономбанком, министерство просвещения и министерство финансов по приезде в Москву оформят все необходимые документы", – отметил Мишустин.

Премьер-министр 2 марта находится с рабочим визитом в Барнауле. Он уже побывал в школе № 53, где встретился с представителями родительской общественности школы, пообщался с детьми, продегустировал блюда в школьной столовой и отведал там котлеток. Экскурсию по учебному заведению провела директор Юлия Галкина.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

2.03.2021 16:13
- гость -

Щедры барин. Уважаю.

2.03.2021 16:16
- гость -

Он и так край не обижает.

2.03.2021 16:18
- гость -

"Мы поддерживаем любые государственно-частного проекты, которые контролируются министерством Просвящения. Я уже ознакомился с документами, которые вы прислали. По приезду в Москву подпишу все необходимые документы", — отметил Мишустин.

Речь об РПЦ?

2.03.2021 16:20
- гость -

Точно перед выборами показуха. 2 новые школы? ... пусть проедит по умирающим селам алтайского края. посмотрит на дороги, на почты, магазины, на стадионы, которые еще при советах построили. Где реформы? Где развитие территорий? Где развитие страны? 1е льготы для всех производителей
2е снижение кратно всех наших энергоресурсов внутри страны для всех и населения и производств
3е развитие науки без отрыва от производств
4е гибкая налоговая политика в отношении производителей товаров и услуг?
5е Рост ввп на душу населения
6е обеспеченный рубль и отвязка от доллара.

И непродажа сырья за бугор. Полная непродажа нашего благосостояния за бугор!!!

2.03.2021 16:21
- гость -

На до бы в Алтайскую Торговопромышленную палату свозить, что бы Иихаил Владимирович спросил, чем они там занимаются и для чего существуют и почему саботируют развитие промышленности и тракторостроение на Алтае.

https://youtu.be/IERO1U8d1Fc

2.03.2021 16:21
- гость -

Отлично!

2.03.2021 16:24
- гость -

на стадионы,
Ну, чтобы посмотреть на стадионы необязательно ехать по умирающим селам. Один такой был прямо в центре около вокзала

2.03.2021 16:24
- гость -

Вот здесь наяву уровень руководства и управления страной - вначале у регионов деньги забирают, а затем с барского плеча дают кому хотят...

2.03.2021 16:28
- гость -

Вкусная видать гречка была.

2.03.2021 16:29
- гость -

Видать хорошо в самолёте выспался,заехал в школьную столовую,котлеток поел.

2.03.2021 16:31
Виктор

А где будут располагаться эти школы?

2.03.2021 16:33
Гость

Дети впервые увидели настоящие котлеты?)))

2.03.2021 16:34
ГОСТ СССР

А БИЙСКУ?!
ИЛИ ОПЯТЬ МЫ КАК ТЬМЕ ТАРАКАНЬЕЙ...

2.03.2021 16:35
- гость -

вот и расположили бы школу на локомотиве

2.03.2021 16:36
- гость -

2.03.2021 16:20
- гость -
Пусть проедет по умирающим селам алтайского края, посмотрит на дороги, на почты, магазины, на стадионы, которые еще при советах построили.
.................................................................................................................
Согласна!

2.03.2021 16:39
Гость

2.03.2021 16:35
- гость -
Из соседних сёл электричкой ездить? Мысль.

2.03.2021 16:43
Сёмочка

Обещать не значит дать. И особенно не значит построить. На первом этапе станет ясно, что уже все распилили и не хватает. А вообще его поездки сделаны перед выборами, так как вертолетные деньги результатов больше не дают. Да и телевизор за последние 5 лет потерял сильно свою аудиторию. На КВН 200000 найдет?

2.03.2021 16:43
гость

Где строить будете? Все земли под высотки разобрали

2.03.2021 16:46
- гость -

До осени бандиты нас будут деньгами осыпать, я вот потом как всегда, новые налоги и рост цен на всё.

2.03.2021 16:58
- гость -

Продайте дворец в геленджике! хватит на 12 школ в каждый регион РФ! я посчитал)) 100000000000/100000000=1000 школ на 85 регионов по 11,76 шт. Как минимум!

2.03.2021 16:58
- гость -

Продайте все дворцы по стране. Хватит на сотни школ в каждый регион!

2.03.2021 16:59
- гость -

кому продать ?

обаме?

2.03.2021 17:00
- гость -

Потери страны от неэфективного руководства каждый год это 1 трлн долларов. Хватит воровать!

2.03.2021 17:13
Медведь-шатун

Как хорошо что Он Амик не смотрит...

2.03.2021 17:37
- гость -

17:00
- гость -
Потери страны от неэфективного руководства каждый год это 1 трлн долларов. Хватит воровать!
-----------
А я бы ещё поднял пенсвозраст, годка эдак на 3, что бы сильно не возмущались. Всё равно проглотят.

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