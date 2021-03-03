Памятник архитектуры исчез без следа в Бийске

Общественники провели в Бийске рейд по архитектурным памятникам и обнаружили, что один из них исчез. Речь идет о доме № 90 по улице Куйбышева, который до сих пор числится среди объектов культурного наследия, сообщают в Telegram-канале организации "Гражданский патруль".

"Дом просто снесен, несмотря на выданное охранное обязательство", – сказал представитель организации Игорь Берг.

Активист добавил, что особо сложная ситуация также возникла с домом Осипова на Куйбышева, 99, который обложен современным кирпичом, из-за чего здание утратило свой исторический облик. По словам Берга, в этом случае усматриваются признаки преступления и необходима проверка правоохранительных органов.

Общественники также отметили удручающее состояние некоторых других архитектурных памятников города. И хотя большинство старинных домов еще относительно неплохо сохранились, для их поддержания требуется серьезное финансирование. При этом ряд исторических зданий в Бийске выглядит "вполне пристойно", за которыми ухаживают и содержат в надлежащем виде, указали в организации.

Отмечается, что "Гражданский патруль" обратился к прокурору Бийска с просьбой провести проверку по факту необеспечения сохранности и неизменности облика выявленных объектов культурного наследия. Помимо Игоря Берга, в рейде участвовали краевед Данил Дегтярев и общественник Виктор Кузнецов.