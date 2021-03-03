Новый жилой квартал с конечной остановкой троллейбусов может появиться в Барнауле

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил проект межевания жилого комплекса 2021 с конечной остановкой троллейбусов. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Квартал находится за ТЦ Metro и ограничен Павловским трактом, ул. Власихинской, пр. Энергетиков, а также проездом Северным Власихинским. Согласно плану межевания, жилые дома будут размещены вдоль ул. Власихинской. Всего их предусмотрено восемь, этажность – от 14 до 18. Общее число квартир составит 1744, в них смогут проживать 3742 человека.
На участке в конце ул. Взлетной, где она упирается в проезд Северный Власихинский, проектировщики предложили сделать троллейбусное кольцо с диспетчерским пунктом.
Ранее стало известно, что в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.
Комментарии
самое большое место пробок все лето, и привет еще 3700 человек. отличненько!
SV, ещё и троллейбусом - самым современным и быстрым транспортом
Новый жилой квартал с конечной остановкой на месте бывшей городской свалки. Пипел хавает.
Первое увеличение троллейбусной сети за много-много лет! Хорошо будет, если туда не только 7 продлят, но и добавят ещё новый маршрут, например "Северо-Власихинская - Солнышко" или кольцевой через Поток и Матросова
3.03.2021 15:29
Виктор
Первое увеличение троллейбусной сети за много-много лет! Хорошо будет, если туда не только 7 продлят, но и добавят ещё новый маршрут, например "Северо-Власихинская - Солнышко" или кольцевой через Поток и Матросова
Думаю этого в ближайшие 10-15 лет мы не увидим.
3.03.2021 15:32
Александр
По имеющейся контактной сети пустить новый маршрут - почему бы и нет?
Там и так пробки постоянные, давайте еще их добавим. А что, те кто такую хр.нь проектирует явно там жить не будет, на этих выселках, а простой народ пусть часами в пробках стоит, в троллейбусе в том числе.
А как с транспортной развязкой то?! Через дорогу за Просторной через ЛЭП еще квартал будет. Или тут надо жить одним днем? Завтра это проблемы завтра