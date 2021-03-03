Новый жилой квартал с конечной остановкой троллейбусов может появиться в Барнауле

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил проект межевания жилого комплекса 2021 с конечной остановкой троллейбусов. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Квартал находится за ТЦ Metro и ограничен Павловским трактом, ул. Власихинской, пр. Энергетиков, а также проездом Северным Власихинским. Согласно плану межевания, жилые дома будут размещены вдоль ул. Власихинской. Всего их предусмотрено восемь, этажность – от 14 до 18. Общее число квартир составит 1744, в них смогут проживать 3742 человека.

На участке в конце ул. Взлетной, где она упирается в проезд Северный Власихинский, проектировщики предложили сделать троллейбусное кольцо с диспетчерским пунктом.

Ранее стало известно, что в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось.