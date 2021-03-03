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Новый жилой квартал с конечной остановкой троллейбусов может появиться в Барнауле

, ИА "Амител"
Мэрия одобрила проект в спальном районе
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

Комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула одобрил проект межевания жилого комплекса 2021 с конечной остановкой троллейбусов. Об этом сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Квартал находится за ТЦ Metro и ограничен Павловским трактом, ул. Власихинской, пр. Энергетиков, а также проездом Северным Власихинским. Согласно плану межевания,  жилые дома будут размещены вдоль ул. Власихинской. Всего их предусмотрено восемь, этажность – от 14 до 18. Общее число квартир составит 1744, в них смогут проживать 3742 человека.

На участке в конце ул. Взлетной, где она упирается в проезд Северный Власихинский, проектировщики предложили сделать троллейбусное кольцо с диспетчерским пунктом. 

Ранее стало известно, что в историческом центре Барнаула возведут "забытый" жилой комплекс. Проект дома компания-застройщик разработала еще в 2018 году, но затем отправила в архив. К площадке девелопер вернулся лишь в начале 2021-го, когда других участков для строительства домов у него не осталось. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

3.03.2021 15:05
SV

самое большое место пробок все лето, и привет еще 3700 человек. отличненько!

3.03.2021 15:21
- гость -

SV, ещё и троллейбусом - самым современным и быстрым транспортом

3.03.2021 15:26
- гость -

Новый жилой квартал с конечной остановкой на месте бывшей городской свалки. Пипел хавает.

3.03.2021 15:29
Виктор

Первое увеличение троллейбусной сети за много-много лет! Хорошо будет, если туда не только 7 продлят, но и добавят ещё новый маршрут, например "Северо-Власихинская - Солнышко" или кольцевой через Поток и Матросова

3.03.2021 15:32
Александр


3.03.2021 15:29
Виктор

Первое увеличение троллейбусной сети за много-много лет! Хорошо будет, если туда не только 7 продлят, но и добавят ещё новый маршрут, например "Северо-Власихинская - Солнышко" или кольцевой через Поток и Матросова


Думаю этого в ближайшие 10-15 лет мы не увидим.

3.03.2021 15:38
Виктор

3.03.2021 15:32
Александр

По имеющейся контактной сети пустить новый маршрут - почему бы и нет?

3.03.2021 15:58
- гость -

Там и так пробки постоянные, давайте еще их добавим. А что, те кто такую хр.нь проектирует явно там жить не будет, на этих выселках, а простой народ пусть часами в пробках стоит, в троллейбусе в том числе.

3.03.2021 16:00
- гость -

А как с транспортной развязкой то?! Через дорогу за Просторной через ЛЭП еще квартал будет. Или тут надо жить одним днем? Завтра это проблемы завтра

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