Нового вице-мэра по градостроительству нашли в Барнауле

Андрей Федоров и Сергей Пашковский / Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Андрей Федоров стал заместителем главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям. Ранее он занимал должность вице-мэра по городскому хозяйству. На этот пост назначили Сергея Пашковского.

Федорову 33 года. Выпускник Сибирской академии государственной службы. В разные годы работал на Барнаульском аппаратурно-механическом заводе экономистом по планированию, ведущим специалистом управления архитектуры и градостроительства администрации Железнодорожного района.

Пашковскому также 33 года. Родился в Новом Уренгое. В 2010 году окончил Сибирскую академию государственной службы. Более девяти лет работал в администрации Железнодорожного района Барнаула, был первым заместителем главы администрации района.

Напомним, 16 марта 2020 года СК сообщил о задержании заместителя главы города по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. Его подозревают в получении взятки в размере 2,6 миллиона рублей за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой". Позднее появилась информация, что бывший генеральный директор "Барнаулкапстроя" Александр Канаков оплатил отпуск вице-мэра Демина. Он мог вместе с супругой отправиться в испанский город-курорт Пуэрто де Сантьяго.

В июле Демина сменил гендиректор строительной компании ООО "Сибинвест" Максим Полежаев, однако уже в январе 2021-го он покинул пост. Сам Полежаев объяснил это решение переходом на другую работу.