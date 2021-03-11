Процесс по восстановлению сереброплавильного завода возобновляют в Барнауле

Процесс восстановления сереброплавильного завода в Барнауле возобновляется уже в нынешнем марте. Собственники намерены получить разрешительные документы на реконструкцию. Об этом в интервью журналу "Свободный курс" рассказал соучредитель сети "Мария-Ра" Евгений Ракшин, сообщает "Толк".

По словам предпринимателя, из-за пандемии коронавируса работы приостанавливались

"В марте планируем возобновить разрешительную работу. Пока приводили в порядок территорию, провели обследование технического состояния здания. Хотелось бы их по максимуму сохранить", – рассказал Ракшин.

Напомним, ранее совладелец бывшего сереброплавильного завода Нодар Шония в разговоре с amic.ru тоже высказался о намерении восстановить памятник и желании построить за границами охранной зоны какой-нибудь коммерческий объект, который бы помогал "свести концы с концами".

Напомним, с сереброплавильного завода в 18 веке фактически началась история Барнаула. Позднее там располагалась спичечная фабрика. В 2018 году бывшую "Спичку" купила компания "Матч", к которой имеют отношение Евгений Ракшин и Нодар Шония. Сумма сделки оценивается в 180 млн рублей.

Вечером 16 июля 2020 года на территории бывшего завода загорелось здание второй плавильной фабрики. В этом помещении располагались уже современные действующие мастерские – кузня и цех по изготовлению исторических кирпичей. По предварительной версии причиной пожара стал занос источника огня на территорию.