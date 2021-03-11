В деле задержанного за взятки алтайского министра нашли "барнаульский след"

Телекомпания РЕН-ТВ обнародовала названия фирм, которые, по предварительным данным, замешаны в деле министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. В списке – четыре организации.

Одна из этих компаний – ООО "Инвесткредитсервис" из Барнаула. По данным Telegram-канала "Алтай: главные новости", за всю историю существования у фирмы 459 госконтрактов на 699,5 млн рублей. В том числе 23 – с Майминской районной больницей на 18 млн, с Республиканской больницей шесть контрактов на 14 млн, четыре – с Минздравом РА на 4 млн, один – с Усть-Канской больницей на 3,8 млн и т. п.

Также в списке РЕН ТВ есть новосибирские ООО "Протэк" и ООО "Простор", новокузнецкое ООО "НК-Гарант".

Напомним, главу Минздрава Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова задержали 10 марта. В СК рассказали, что чиновников подозревают в получении взяток от поставщиков на сумму более 4 млн рублей за покровительство и победу в торгах. Позднее следователи обнародовали видео задержания Коваленко. В частности, в кадре появляется стол, на котором аккуратно разложены пятитысячные купюры. Выяснилось, что деньги министр хранил в деревянном туалете.