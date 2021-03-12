Главу Минздрава Алтая и его помощника отправили в СИЗО

Глава Минздрава Республики Алтай и его помощник Рустам Туюнчеков проведут ближайшие два месяца в СИЗО. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
"На основании ходатайства следователя министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в ведомстве.
Напомним, о задержании Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова стало известно утром 10 марта. Их обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах. По версии следствия, сумма "откатов" за заключение контрактов и иную помощь составила порядка 4,6 млн рублей. Как выяснилось, одна из четырех компаний, фигурирующих в уголовном деле, зарегистрирована в Барнауле.
Комментарии
Заголовок провокационный.Главу Мина какого Алтая?Вот и думай, что хочешь.Надо что-то делать с двумя Алтаями.Не дело это, когда их путают.И пес бы с ними с забугорными, у нас в стране невозможно понять кто есть кто, и где.Развели черте что, сорок восемь Алтаев, восемнадцать Сибирей, и все это на западо-востоке севера.(
Удельные княжества.
Наш алтайский министр кристально честный (хотелось бы думать) человек. Не вводите москвичей в заблуждение)))))))))