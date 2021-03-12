Жительница Барнаула выиграла загородный дом в лотерею

Сотрудница МЧС Оксана Бородаева выиграла загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей в 1371-м тираже "Русского лото", сообщили amic.ru в пресс-службе компании "Столото".
Женщина зашла в почтовое отделение во время прогулки с младшим сыном и купила счастливый билет.
"Всё произошло так быстро. Оставалось зачеркнуть число 53, – поделилась победительница. – В пятом туре из мешка вытащили нужный бочонок. Я даже в кружок обвела этот номер в билете. Я выиграла! И с криками пронеслась по квартире".
Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. Так, алтайский хореограф Татьяна Крейс выиграла 1,05 млн рублей в начале 2021 года, а барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов в начале 2020 года тоже стал богаче на миллион.
В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей, а в 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, обогатился на 8,7 миллиона рублей.
Комментарии
эт чо за дом такой, стесняюсь спросить...
загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей
как близко от него до полярного круга?
ну дом дому рознь
за 600 тыщь это верно клозет на 6 сотках в поле
Это шалаш за 600 тр , но крутой
сосед баню за 2,5 млн построил)))
15:26
сосед
сосед баню за 2,5 млн построил)))
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Дораха\бохато! Это со встроенными проституточками?
пф 2,5 не предел, это еще так.. средненько за нормальную баню
вы сначала смету в действующих ценах за простую баню составьте - сразу поймете, тянет ли это на дорого/богато