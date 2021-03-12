Жительница Барнаула выиграла загородный дом в лотерею

Сотрудница МЧС Оксана Бородаева выиграла загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей в 1371-м тираже "Русского лото", сообщили amic.ru в пресс-службе компании "Столото".

Женщина зашла в почтовое отделение во время прогулки с младшим сыном и купила счастливый билет.

"Всё произошло так быстро. Оставалось зачеркнуть число 53, – поделилась победительница. – В пятом туре из мешка вытащили нужный бочонок. Я даже в кружок обвела этот номер в билете. Я выиграла! И с криками пронеслась по квартире".

Ранее жители Алтайского края уже выигрывали крупные суммы. Так, алтайский хореограф Татьяна Крейс выиграла 1,05 млн рублей в начале 2021 года, а барнаульский менеджер по продажам Геннадий Тарасов в начале 2020 года тоже стал богаче на миллион.

В октябре 2019 года жительница Барнаула Людмила Корыткина выиграла один миллион рублей в государственной лотерее "Русское лото". В 2018 году еще один житель краевой столицы смог выиграть 232 млн рублей, а в 2016 году барнаулец, не пожелавший назвать свое имя, обогатился на 8,7 миллиона рублей.