СКР: алтайский министр и его помощник получили взятки на 13 млн рублей

Правоохранительные органы выяснили, что сумма взяток, полученных министром здравоохранения Республики Алтай Сергеем Коваленко и его помощником Рустамом Туюнчековым, многократно превышает изначально озвученную. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе СУ СКР по региону.

Речь идет уже не о 4,6 млн рублей, а как минимум о 13 миллионах. Именно такую сумму чиновникам республиканского Минздрава передали 28-летний гражданин Казахстана, проживающий в Новосибирской области, и 32-летняя жительница Новосибирска, осуществлявшие фактическое руководство двумя компаниями.

Кроме того, уточняется, что заключённые в рамках этих договорённостей контракты касались поставки средств индивидуальной защиты.

"При совершении указанного преступления 28-летний мужчина разработал сложную схему преступной деятельности, в том числе путем регистрации подконтрольных организаций на подставных физических лиц, а также введения их в заблуждение с целью сокрытия следов преступления и отведения от себя подозрения со стороны правоохранительных органов", – уточнили в пресс-службе ведомства.

Сообщникам предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу группой лиц по предварительному сговору. Мужчину на время следствия оставили под арестом, а женщину отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, о задержании стало известно утром 10 марта. Коваленко и Туюнчекова обвиняют в получении взяток организованной группой в крупном и особо крупном размерах.

По версии следствия, деньги передавали в качестве вознаграждения за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами и иное содействие. Обвиняемых заключили под стражу.