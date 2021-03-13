Шедевральный десерт к Масленице: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом от Sofi

Масленичная неделя в самом разгаре. И выходные – то самое время, когда наконец-то можно встретиться с близкими и с друзьями. И, конечно, хочется чего-нибудь особенного. Пожалуйста! Специально для вас наш фудблогер Sofi раскрывает секреты своего шедеврального шоколадного блинного торта с вишнёвым соусом. Вы еще здесь? Скорей бежим готовить. Тем более что это изумительно просто, безумно красиво и великолепно вкусно.
Шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом
Что потребуется?
Блинное тесто:
- 430 г кефира (жирность значения не имеет)
- 3 куриных яйца
- 150 г кипятка
- 250 г муки
- 20 г хорошего какао
- 1/3 ч. л. соды
- 2 ст. л. растительного масла
- 1,5 ст. л. сахара и щепотка соли
Крем:
- 250 г творога (здесь чем жирнее творог, тем нежнее текстура и вкуснее крем)
- 250 г творожного сыра
- 100 г сметаны
- 2 ст. л. сахарной пудры
- ванильный сахар
Вишнёвый соус:
- 300 г замороженной вишни без косточек
- 2 ст. л. сахара
- 80 мл воды (40 мл в начале и 40 мл развести с крахмалом)
- 10 г кукурузного крахмала
Как готовить?
2. Для крема просто взбейте все ингредиенты до однородности при помощи погружного блендера.
3. Блины смажьте поочерёдно кремом и отправьте тортик в холодильник (минимум на 1 час).
4. Готовим соус. В сотейник выложите предварительно размороженную вишню, сахар и половину воды (40 мл). Доведите до кипения, убавьте и тонкой струйкой введите разведённый в оставшейся воде (40 мл) крахмал. На медленном огне доведите смесь до загустения. Соусом полейте настоявшийся торт и подавайте на стол незамедлительно!
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Комментарии
Я одного понять не могу... Алтайский край впереди России всей по заболеваемости ожирением, зачем нужны эти рецепты? Если это реклама отдельно взятого блогера, то так и пишите "на правах рекламы"
Гостья, так не жрите, если вас это беспокоит