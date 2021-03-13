Шедевральный десерт к Масленице: шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом от Sofi

Масленичная неделя в самом разгаре. И выходные – то самое время, когда наконец-то можно встретиться с близкими и с друзьями. И, конечно, хочется чего-нибудь особенного. Пожалуйста! Специально для вас наш фудблогер Sofi раскрывает секреты своего шедеврального шоколадного блинного торта с вишнёвым соусом. Вы еще здесь? Скорей бежим готовить. Тем более что это изумительно просто, безумно красиво и великолепно вкусно.

Шоколадный блинный торт с вишнёвым соусом

Что потребуется?

Блинное тесто:

430 г кефира (жирность значения не имеет)

3 куриных яйца

150 г кипятка

250 г муки

20 г хорошего какао

1/3 ч. л. соды

2 ст. л. растительного масла

1,5 ст. л. сахара и щепотка соли

Крем:

250 г творога (здесь чем жирнее творог, тем нежнее текстура и вкуснее крем)

250 г творожного сыра

100 г сметаны

2 ст. л. сахарной пудры

ванильный сахар

Вишнёвый соус:

300 г замороженной вишни без косточек

2 ст. л. сахара

80 мл воды (40 мл в начале и 40 мл развести с крахмалом)

10 г кукурузного крахмала

Как готовить?

1. Для блинов венчиком смешайте яйца, сахар и кефир, а затем просейте отдельно муку с какао и солью. Соедините яичную и мучную смесь и влейте туда кипяток, перемешанный с содой и маслом. Дайте тесту постоять минут 15 и можно жарить блины. На раскалённой сковороде обжариваем блины с двух сторон по минутке. Они получаются невероятно нежными.



2. Для крема просто взбейте все ингредиенты до однородности при помощи погружного блендера.



3. Блины смажьте поочерёдно кремом и отправьте тортик в холодильник (минимум на 1 час).



4. Готовим соус. В сотейник выложите предварительно размороженную вишню, сахар и половину воды (40 мл). Доведите до кипения, убавьте и тонкой струйкой введите разведённый в оставшейся воде (40 мл) крахмал. На медленном огне доведите смесь до загустения. Соусом полейте настоявшийся торт и подавайте на стол незамедлительно!