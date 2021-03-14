В Барнауле не стали сжигать чучело на Масленицу

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В барнаульском Центральном парке прошли традиционные народные гулянья. Люди отметили проводы зимы и окончание масленичной недели, однако чучело сжигать не стали, рассказал корреспондент amic.ru в воскресенье, 14 марта.

"Масленица в Центральном парке и на Мало-Тобольской, никого не сожгли", – уточнил корреспондент.

Так, в Центральном парке прошли игры и конкурс чучел. Работы участников представляли собой как устоявшийся образ женщины в народном костюме, так и символизировали коронавирус. На Мало-Тобольской барнаульцев развлекли песнями и танцами, также там прошла ярмарка.

Напомним, что Масленица – один из немногих древних славянских праздников, который мы до сих пор отмечаем каждый год. Гулянья проводят целую неделю накануне Великого поста. В этом году масленичная неделя продлилась с 8 по 14 марта.