Глава алтайского Минкульта проведёт поэтический вечер

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, попавшая в жёсткую аварию в конце января, проведёт поэтический вечер 19 марта. На своей странице в Instagram чиновница отметила, что идея встречи родилась спонтанно, и не приурочена к чему-либо.

Безрукова также написала, что сейчас она ожидает выхода новой книги, создание которой было для неё "важным и увлекательным" этапом жизненного путешествия, и на котором, как ей кажется, она "стала немного другой".

Она также добавила, что в её стихах с ней "говорит Бог, близкие и далёкие, знакомые и не знакомые люди", а также звучат на разные лады её собственные голоса.

Поэтическая встреча с Еленой Безруковой состоится 19 марта в Крепостном театре на ул. Кирова, 51, в Барнауле. Вход свободный.

Напомним, 29 января автомобиль краевого Минкульта столкнулся с грузовиком в Троицком районе. Тогда глава ведомства повредила руку, а её заместитель Галина Кубрина через несколько часов скончалась от полученных травм. Чиновницу похоронили 31 января.

Безрукова не смогла попасть на похороны, из-за того что находилась в больнице. Тогда её ждала операция на руке и долгий курс реабилитации. В конце февраля министр поблагодарила хирурга, который оперировал её после ДТП.