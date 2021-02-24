Глава алтайского Минкульта поблагодарила хирурга, который оперировал ее после ДТП

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, попавшая в жесткую аварию в конце января, поблагодарила врачей, медперсонал и хирурга, который ее оперировал. Об этом чиновница написала в своем Instagram.

По словам Безруковой, она глубоко тронута бережным отношением, чуткостью и душевной щедростью медиков. Чиновница выразила им благодарность за внимание и заботу в этот сложный для нее период.

"Я очень благодарна врачам и медперсоналу. В том числе – оперировавшему меня в Больнице скорой медицинской помощи хирургу Ивану Васильевичу Круглыхину, а также всем медработникам, с профессионализмом и заботой которых я столкнулась после аварии и весь (кажется, самый длительный в моей жизни) период моего пребывания в стационаре", – написала министр.

Безрукова также сообщила, что по-прежнему находится на больничном, но уже делает непродолжительные вылазки на работу и отдельные мероприятия.

Напомним, 29 января автомобиль краевого Минкульта столкнулся с грузовиком в Троицком районе. Тогда Безрукова повредила руку, а ее заместитель Галина Кубрина от полученных травм через несколько часов скончалась в реанимации. Ее похоронили 31 января.

В тот же день Безрукова рассказала, что не смогла попасть на похороны из-за того, что находится в больнице. Чиновница также добавила, что ее ждет операция на правой руке и долгий курс реабилитации.