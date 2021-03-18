На Алтае произошло землетрясение

Подземный толчок магнитудой 4,4 зафиксировали в 189 километрах к юго-востоку от Горно-Алтайска. Как сообщают в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, землетрясение произошло 18 марта в 08:10 по местному времени.

По данным сейсмологов, эпицентр находился примерно в 25 километрах севернее поселка Чибит. Интенсивность сотрясений в эпицентре достигла 5,5 балла.

Напомним, что в начале января произошло землетрясение, эпицентр которого был в Монголии. При этом толчки ощутили и сибиряки, а сильнее всего тогда трясло Туву. Афтершоки ощущались также в Красноярском крае и Иркутской области.