Глава алтайского Минздрава ответил на вопрос о третьей волне ковида

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос о готовности региона к наступлению третьей волны заболеваемости коронавирусом и возможности вывода из консервации бывшего здания шестиэтажной больницы на улице Титова в Барнауле.
"Мы пока не понимаем ни масштаба возможной третьей волны, ни количества тяжелых случаев, которые потребуют интенсивной терапии, и поэтому когда мы говорим о возможном развертывании 500 коек, этого может быть крайне недостаточно в итоге, – пояснил Попов. – Поскольку если будет болеть большое количество людей, конечно же, госпитальная база и в целом здравоохранение не сможет обеспечить [необходимое количество мест], тогда мы будем искать и приспосабливать в том числе немедицинские строения".
По словам главы министерства, вопрос вывода из консервации шестиэтажки на улице Титова вообще не рассматривается.
"Те здания и сооружения, которые сегодня законсервированы, увы, носят аварийный характер. В них находиться небезопасно, – констатировал Попов. – Объем вложений в аварийные здания мы даже не рассматриваем".
Глава регионального Минздрава обратил внимание, что на сегодняшний день регион готов развернуть дополнительно около 1,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19, если эпидемическая ситуация ухудшится.
Комментарии
т.е. уже сейчас понятно, что мест не хватит, но все равно решим потом когда опят будет коллапс и гробов не хватать
Красавчик!!!, сколько еще нужно смертей, чтбы поняли, что это проходимец!
что за бездарь????????????????
500 коек не спасут?
подумаешь 500 человек не умрет, да?
роддом в новоалтайске?
старая краевая на горе?
еще куча вариантов
Не дай бог, такого начальника.
Только тоской и безперспективностью прям веет от него. Унылое зрелище. Какие на него надежды могут быть
просто сидит штаны просиживает
ни за один вопрос не отвечает
сам то лечился в вип палате
Попова в отставку!!!!!!
То пандемия идет на спад и к весне все пройдет. То опять масштаб бедствия и 3я волна....
То закрывают ковидные койки, то не будет хватать....
Как же надоел этот цирк
Никчёмный человек, Попов.
Попов на арене.
Что еще нас ждет с таким министром? "Мы пока не понимаем ни масштаба возможной третьей волны, ни количества тяжелых случаев, которые потребуют интенсивной терапии..." Он не понимал и ранее, когда началась волна массовых заболеваний в конце сентября-начале октября, когда скорые приезжали на третьи сутки, когда ты на грани жизни и смерти, когда тебе поставили диагноз пневмония, а лечения должного нет, когда невозможно дозвониться ни в роспотребнадзор, ни в минздрав, ни старшему врачу скорой помощи, не говоря уже о поиклиниках. Сколько же можно это терпеть, ведь все опять повторится!
интересная картина нарисовывается. значит законсервированные здания они не рассматривают, а новые такие как посуда-центр тоже никто не собирается открывать под ковидный госпиталь. Похоже не случайно здесь этот министр объявился. Уж очень это все напоминает эксперимент, сколько людей склеят ласты если им не оказывать должную медицинскую помощь?
Ничему жизнь не учит. Никогда больницы не будут простаивать, человечеству свойственно болеть. Уйдёт этот вирус, придёт другой... и мы опять будем не готовы с такими министрами.
А вот отчет Смольного: В Петербурге осталось всего 27 свободных коек под коронавирус и пневмонию. Обычно сопоставляют, что если такое в Питере, то что делается в замкадье?
У нас все так благостно?
"Глава регионального Минздрава обратил внимание, что на сегодняшний день регион готов развернуть дополнительно около 1,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19, если эпидемическая ситуация ухудшится."
Откуда возьмете медицинский персонал для работы на эти 1,5 тысячи коек?
21.12.2020 17:11
almas
Не распространяй фейки, разнополый.
Тупой блогер, вроде тебя, подсчитал количество коёк без учета выписанных.
" возьмете медицинский персонал для работы" - здесь ответ Миром править капитал
Вакцина «Спутник V» от коронавирусной инфекции эффективна против обнаруженной в Европе новой мутации COVID-19. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, выступая в ходе подписания меморандума между фондом, центром Гамалеи, компаниями AstraZeneca и «Р-Фарм».