Глава алтайского Минздрава ответил на вопрос о третьей волне ковида

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос о готовности региона к наступлению третьей волны заболеваемости коронавирусом и возможности вывода из консервации бывшего здания шестиэтажной больницы на улице Титова в Барнауле.

"Мы пока не понимаем ни масштаба возможной третьей волны, ни количества тяжелых случаев, которые потребуют интенсивной терапии, и поэтому когда мы говорим о возможном развертывании 500 коек, этого может быть крайне недостаточно в итоге, – пояснил Попов. – Поскольку если будет болеть большое количество людей, конечно же, госпитальная база и в целом здравоохранение не сможет обеспечить [необходимое количество мест], тогда мы будем искать и приспосабливать в том числе немедицинские строения".

По словам главы министерства, вопрос вывода из консервации шестиэтажки на улице Титова вообще не рассматривается.

"Те здания и сооружения, которые сегодня законсервированы, увы, носят аварийный характер. В них находиться небезопасно, – констатировал Попов. – Объем вложений в аварийные здания мы даже не рассматриваем".

Глава регионального Минздрава обратил внимание, что на сегодняшний день регион готов развернуть дополнительно около 1,5 тысячи коек для лечения больных COVID-19, если эпидемическая ситуация ухудшится.