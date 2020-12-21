"Ситуация крайне неприятная". Власти об отказе от госпиталя в "Посуда Центре"

Почему пришлось отказаться от проекта ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра" и во сколько это обошлось бюджету региона, "Политсибру" рассказал зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко.

По его словам, ни одного конкретного решения краевые власти по поводу этого объекта не принимали, но так вышло, что этот вариант был у всех на слуху и ему уделяли особое внимание.

Решение об отказе от этого проекта принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей. А на эти средства можно построить капитальный объект с нуля.

"В конечном итоге первоначальная сумма – 100 млн рублей, – которая предполагалась для модернизации объекта под нужды госпиталя, увеличилась до 400 млн рублей, – пояснил Степаненко. – А ведь вы помните, что это не краевой, не муниципальный, не федеральный, а коммерческий объект. Плюс 264 млн рублей необходимо на медицинское оборудование".

Зампред правительства уточнил, что заблаговременно просчитать все вложения было практически невозможно. Кроме того, имело место недопонимание. Региональные власти рассчитывали взять в аренду полностью подготовленное для приема пациентов здание, в то время как собственник полагал, что все затраты на переоборудование должны нести именно будущие арендаторы.

"Ни копейки бюджетных средств на подготовительные мероприятия не потрачено. Это решение губернатор края принял в четверг, – уточнил Степаненко. – Ситуация, конечно, крайне неприятная. Собственник пошел нам навстречу, предпринял ряд действий, чтобы дать муниципалитету и краю возможность размещения госпиталя. Но последующие обстоятельства не позволили нам этого сделать".

Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это должно было дать еще около 600 мест. Пациентов планировали принимать там с 2021 года.

В конце ноября депутаты АКЗС спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывают ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.