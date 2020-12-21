"Ситуация крайне неприятная". Власти об отказе от госпиталя в "Посуда Центре"

Почему пришлось отказаться от проекта ковидного госпиталя в здании "Посуда Центра" и во сколько это обошлось бюджету региона, "Политсибру" рассказал зампред правительства Алтайского края Игорь Степаненко.
По его словам, ни одного конкретного решения краевые власти по поводу этого объекта не принимали, но так вышло, что этот вариант был у всех на слуху и ему уделяли особое внимание.
Решение об отказе от этого проекта принято после тщательного изучения финансовой стороны вопроса. Если бы проект утвердили, пришлось бы вложить в него свыше 650 млн рублей. А на эти средства можно построить капитальный объект с нуля.
"В конечном итоге первоначальная сумма – 100 млн рублей, – которая предполагалась для модернизации объекта под нужды госпиталя, увеличилась до 400 млн рублей, – пояснил Степаненко. – А ведь вы помните, что это не краевой, не муниципальный, не федеральный, а коммерческий объект. Плюс 264 млн рублей необходимо на медицинское оборудование".
Зампред правительства уточнил, что заблаговременно просчитать все вложения было практически невозможно. Кроме того, имело место недопонимание. Региональные власти рассчитывали взять в аренду полностью подготовленное для приема пациентов здание, в то время как собственник полагал, что все затраты на переоборудование должны нести именно будущие арендаторы.
"Ни копейки бюджетных средств на подготовительные мероприятия не потрачено. Это решение губернатор края принял в четверг, – уточнил Степаненко. – Ситуация, конечно, крайне неприятная. Собственник пошел нам навстречу, предпринял ряд действий, чтобы дать муниципалитету и краю возможность размещения госпиталя. Но последующие обстоятельства не позволили нам этого сделать".
Ранее власти Алтайского края и Барнаула анонсировали развертывание новых мест для оказания помощи больным ковидом, в том числе и на базе немедицинских организаций. В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр". Это должно было дать еще около 600 мест. Пациентов планировали принимать там с 2021 года.
В конце ноября депутаты АКЗС спросили главу регионального Минздрава, зачем тратить бюджетные деньги на этот временный проект, если параллельно закрывают ковидный госпиталь, размещенный в Алтайском центре охраны материнства и детства. Дмитрий Попов ответил на этот вопрос.
Комментарии
И эти люди нами руководят...
навеселили. не принимали, не знали, гне планировали
А дальше то чё ? Или эпидемия закончилась ?
Томенко, Романенко, Степаненко - три всадника алтайского апокалипсиса или просто неуловимая ДРГ из соседнего государства?
И вот это власть. Срамота сутулая.
Отмашкин и Союз на сколько (десятков?) лямов впухли?
Говорят, там круглосуточно работали, полы бетоном залили, стены утеплили...
"...ни одного конкретного решения краевые власти по поводу этого объекта не принимали.."...
"В результате приняли решение, что перепрофилируют ТЦ "Посуда Центр"",
что то непонятно и интересно. То говорят, что не принимали решение, то говорят, что приняли...
21.12.2020 10:53
- гость -
А дальше то чё ? Или эпидемия закончилась ?
Пока решат, где госпиталь открыть, эпидемия закончится.
В Новоалтайске вроде хотели открыть, вместо закрытого роддома. Явно дешевле будет, чем торговый центр переоборудовать. Хотя, и своровать меньше удастся.
21.12.2020 11:06
- гость -
Зная энергичность Владимира Николаевича, он доделает ремонт и сделает платный медицинский центр. Врачи знакомые есть. деньги тоже.
Интереснее где персонала они наберут на целую больницу когда его и в существующих не хватает.
Вот и работай с государством, садишься играть с ним в шахматы, а он начинает играть в теннис.
Мутни! Оживите шестиэтажку на Потоке. Или местечко под высотку готовите?
Так-то в основном Амик пел здесь оды будущему ковидному центру.
Теперь уже поёт не оды.
срамота. Клоуны. Как после этого под честное слово верить власти - это называется обос*ались (одной буквы нет, а сразу два слова и всё по делу). Это называется утрата властью доверия у коммерсантов
фата фак назфвается
"И вот это власть. Срамота сутулая."
Ахахаа!
А почему сутулая?
21.12.2020 11:51
- гость -
А почему сутулая?
Шизобред от аборигена. Типа водя деревянная, а дерево жидкое.
Ну так постройте госпиталь с нуля. Что тянете резину? На вакцину зря надеетесь. Весной всплеск будет огого какой... В Европе вирус мутировал и стал более заразным. К весне сюда доберется и на эту форму вируса вакцины то нет
Пригласите на работу Рюмкина КК. Он быстро найдет место для госпиталя и построит. Блестящие оргспоссобности
21.12.2020 11:58
- гость -
Понимаю. Вам уже прислали по почте формулу нового мутовируса. И вы в своей кухонной лаборатории фсё определили.
Как говорится: "проиграл с подливой..."
Новость из Новосибирска.
Предполагается, что больница будет аналогична проекту, который реализовали в Казани в 2020 году. Ориентировочная стоимость строительства объекта оценивается в 4,5 млрд руб.
Подробнее на РБК:
А сколько денег уже "освоили " и кто за это сядет ?
Два месяца думу думали и оказалось не тем местом
Да там все походу дело без разницы, слово то какое для людей применили "неприятно".