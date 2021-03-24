Украина ввела санкции против бывшего губернатора Алтайского края

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против граждан России и российских компаний.

В их число попал и сенатор Александр Карлин, ранее возглавлявший Алтайский край. Согласно информации, размещенной на сайте главы украинского государства, политику на три года заблокировали активы на Украине, закрыли въезд в страну, а также запретили участвовать в приватизации и аренде госимущества.

Отметим, что под санкции также попали российские СМИ. В частности, на территории Украины заблокирован доступ к РИА Новости, ВГТРК, РЕН ТВ, ТВ Центр, НТВ-ПЛЮС, "Звезда", "ТНТ-Телесеть", "Общественное телевидение России", "Наше Радио", "Цифровое телевидение", "Национальная медиа группа", РК Медиа, "Москва Медиа" и "Петербург".