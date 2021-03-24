Зима, отпусти. Ураганный ветер со снегом накрыл Барнаул

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Настоящий зимний буран разыгрался в столице края под конец первого месяца весны. Ветер уже успел сорвать несколько крыш и заблокировать трамваи (движение восстановили). По прогнозам синоптиков, ураган продлится как минимум до конца дня. На момент публикации из-за непогоды полностью перекрыто движение на участках шести автомобильных дорог. ГИБДД просят водителей отказаться от дальних поездок.

Напомним, накануне синоптики предупреждали о штормовом ненастье на 24 марта в Алтайском крае. По прогнозам, порывы ветра могут достигать 32 метров в секунду.

Зима, уходи уже!