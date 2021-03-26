Пятница, 26 Март, 17:29

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,17
€ 89,98
2°


4501859 +9167
Обь
-16см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Вакцинация от коронавирусаВеликий постКоронавирус на Алтае
Новости

Жителям Алтайского края пообещали тёплые выходные с небольшими дождями

, ИА "Амител"
В дневное время на территории региона будет плюсовая температура
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Настоящие весенние выходные обещают синоптики в Алтайском крае. По данным регионального Гидрометцентра, 27 и 28 марта столбики термометров будут держаться на плюсовых отметках.

В субботу в Алтайском крае местами по югу и западу небольшие дожди. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 13 м/с. Температура воздуха днём составит от +1 до +6 градусов, местами в предгорьях – до +12°С.

В ночь на воскресенье температура воздуха в регионе опустится до -3...+2 градусов. На большей части территории ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. Местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днём в воскресенье, 28 марта, на большей части территории Алтайского края небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, по югу с дождём. Местами гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура составит от +2 до +7 градусов.

В Барнауле в субботу днём синоптики обещают +4...+6 градусов, осадков при этом не ожидается. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 м/c.

В ночь на воскресенье в краевой столице прогнозируют 0...-2 градуса, умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, гололёдные явления.

Днём в воскресенье, 28 марта, в Барнауле будет +3...+5 градусов. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 4-9 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.03.2021 15:57
Такие дела

"Днями на территории..." годями

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
17:20
Депутаты приняли отставку главы Третьяковского района 1
17:05
"Не боитесь умереть?" Доктор Мясников дал совет тем, кто опасается вакцинации 0
16:54
Пенсионеры под Барнаулом уже неделю живут без света, тепла и воды 3
16:42
Владимира Путина удивила фотография Николая Баскова в детском театре 0
16:30
С заботой о зёрнах: как в Алтайском крае работает бизнес по обжарке кофе 0
16:20
Верблюжий беби-бум произошёл в алтайском зоопарке 1
16:09
Названы наименее востребованные вакансии в Алтайском крае 2
15:57
Водитель грузовика с дровами разбился насмерть в горах Алтая 0
15:43
В России выявили свыше 9,1 тыс. случаев COVID-19 за сутки 0
15:32
Жителям Алтайского края пообещали тёплые выходные с небольшими дождями 1
15:17
Дату отчёта губернатора по итогам работы за 2020 год назначили в Алтайском крае 5
15:06
АлтГПУ будет готовить гидов-переводчиков на Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ 0
14:54
Дольщик скупил 34 квартиры в проблемном ЖК в Барнауле и требует охрану 0
14:44
Погиб экс-участник группы "Звуки Му" Александр Липницкий 1
14:30
Республику Алтай назвали в числе лучших регионов для бизнеса 1
14:15
Остановку и стоянку автомобилей ограничат на оживлённом участке в Барнауле 0
14:02
Флагман с завидными характеристиками: где в Барнауле купить новый смартфон Realme 3
13:55
Крайстат зафиксировал снижение зарплат в Алтайском крае 5
13:42
12 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 0
13:29
Два человека погибли в результате жёсткого ДТП на трассе Барнаул – Новосибирск 2
13:17
В Барнауле назвали подрядчика, который достроит ЖК "Парковый" 6
13:04
Родительская суббота в Великий пост. Когда и как правильно поминать умерших 0
12:56
В Барнауле устранили обвал грунта на улице Попова 1
12:45
В мэрии Барнаула рассказали, когда исчезнет болото на въезде в ЖК "Адмирал" 10
12:32
Опального алтайского чиновника обязали оплатить поездки на служебном авто 17
12:18
Барнаульцев попросили не выкидывать в мусорные контейнеры горячую золу 2
12:05
В Комсомольске-на-Амуре простятся с выпускником барнаульского лётного училища 8
11:53
Градостроительный тупик. Архитекторы разгромили проект высотного ЖК за "Сити-Центром" 54
11:40
Азиатско-Тихоокеанский банк открыл новый офис с центром ипотечного кредитования 0
11:28
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 2
11:16
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП под Новосибирском 3
11:03
Самый воспитанный комик. В Барнауле пройдёт концерт резидента Stand Up Ивана Абрамова 5
10:55
ДК Моторостроителей продают в Барнауле за 154 млн рублей 13
10:44
Учёные раскрыли фактор преждевременной смерти у женщин 0
10:31
Более миллиона жителей Алтайского края планируют привить от ковида уже к сентябрю 16
10:19
Грунт провалился на улице Попова в Барнауле 7
10:06
Криминальная матрёшка. Барнаулец украл из магазина куртку, спрятав её под курткой 0
09:54
Акция по раздельному сбору мусора пройдёт в Барнауле 20
09:41
"Алтай-АГАУ" продолжает побеждать в Брянске 0
09:28
Джо Байден заявил о планах баллотироваться на второй срок 65
09:15
В Алтайском крае закрыли все ледовые переправы, кроме двух 1
09:03
Брутальный и надёжный. В Автоцентре АНТ стартовали продажи нового Pajero Sport 16
08:53
Пять новых камер контроля перекрёстка появятся в Барнауле 18
08:44
Уральского дебошира задержали в аэропорту Барнаула 8
08:34
Миру пообещали волну наркомании среди пожилых людей 2
08:23
Квартирный вопрос. Бывший фээсбэшник уговорил дочерей обвинить деда в сексуальном насилии 23
08:09
Гигантский десерт и мегакоктейль. Проверь себя на знание рекордов Алтайского края 0
07:51
Наталья Бочкарёва покорила подписчиков фотографией в бассейне 15
07:32
Жители алтайского села жалуются на зловонные отходы от местного завода 4
07:19
17 детей покончили с собой в Алтайском крае в 2020 году 13
07:03
Из экзамена на водительские права уберут два обязательных упражнения 4
06:44
Первые случаи заражения ковидом после вакцинации "Спутником V" зафиксировали на Алтае 33
06:33
Жители Барнаула заметили на улице оленёнка 4
06:17
Приток трудовых мигрантов в Россию может снизиться 2

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.